Пучков взял на личный контроль вопросы соцвыплат сотрудникам реагирующих подразделений МЧС

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков поручил жестко контролировать вопросы социальных выплат сотрудникам боевых подразделений министерства.

"Я обращаю внимание всех руководителей - жесткий контроль за выполнением всех мер социальной справедливости - денежное довольствие, заработная плата, положенные надбавки должны платиться личному составу боевых подразделений - всем, кто тушит пожары, ликвидирует ЧС, реагирует на ДТП, выезжает по вызовам наших граждан. Это приоритет нашей работы", - заявил министр на заседании коллегии МЧС.

Пучков поручил взять на жесткий контроль контролирующими органами доведение социальных выплат сотрудникам. "Там, где на местах допускаются нарушения, принимайте однозначные решения о наказании должностных лиц, которые допускают нарушения в сфере недофинансирования личного состава, проявляют равнодушие к проблемам многодетных семей, пожарным, спасателям", - сказал министр.

По его словам, приоритет работы руководства министерства - социальная защита именно боевых подразделений. "Это наша с вами персональная ответственность", - заявил Пучков.

В ходе заседания члены коллегии признали бюджет МЧС России в 2017 году социально ориентированным. "По результатам работы руководства МЧС России с Минфином в 2017 году дополнительно увеличен объем финансирования на единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилого помещения сотрудникам ФПС ГПС, единовременные пособия членам семей погибших сотрудников ФПС ГПС и коммунальные расходы. Таким образом, бюджет МЧС России в текущем году является социально ориентированным", - сказал статс-секретарь - замглавы МЧС Олег Баженов. Он отметил, что в 2018-2020 годах предусмотрено увеличение бюджета МЧС за счет роста социальных статей.

"Бюджет у нас сверстан, утвержден, тренд - развитие вперед. На 2018 год мы предусматриваем увеличение соцподдержки личного состава", - заключил Пучков.