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Минздрав и факультет политологии МГУ обучат управленцев здравоохранения

Общество
22 сентября, 14:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Курс "Государственная политика и антикризисное управление в сфере здравоохранения" начнется уже на следующей неделе

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Новый курс постдипломного образования для организаторов здравоохранения будет запущен на базе факультета политологии МГУ, сообщил в пятницу на пресс-конференции в ТАСС статс-секретарь, заместитель министра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников.

Новый курс повышения квалификации для работников здравоохранения "Государственная политика и антикризисное управление в сфере здравоохранения" стартует уже на следующей неделе.

"В ближайшие годы Министерство здравоохранения одной из своих стратегических задач видит именно повышение качества управленческих кадров в сфере здравоохранения. Это уровень главврачей, организаторов здравоохранения в субъектах РФ, на уровне органов местного самоуправления и так далее", - сказал Костенников.

По словам заведующего кафедрой государственной политики факультета политологии МГУ Владимира Якунина, всего на данный момент на курс записались около 60 человек, а обучение в ближайшие дни начнут 17 из них. "Есть несколько ограничений… это стаж работы в структуре не более пяти лет, потому что мы хотим создать своеобразный кадровый резерв на замещение должностей… Наша задача - создать такую перспективную команду, поэтому мы ограничиваем возрастной и стажевой период", - сказал профессор кафедры политологии МГУ и один из разработчиков курса Сергей Колесников.

Костенников отметил, что одна из проблем состоит в том, что руководящие должности обычно занимают люди, "которые всю жизнь занимались оказанием медицинской помощи и имеют медицинское образование, либо, в меньшей степени, люди других специальностей". "Получается, что одни не очень хорошо знают вопросы менеджмента, финансирования, правовые аспекты деятельности, другие наоборот - не владеют информацией, связанной со сферой здравоохранения и оказанием медицинской помощи", - сказал он.

Костенников также обозначил, что речь не идет о дефиците кадров. "Я бы сказал, что дефицита как такового управленческих кадров у нас сейчас нет. Речь идет именно о том, что мы бы хотели переходить к набору тех знаний и умений, которые у профессионального управленческого звена должны быть сформированы", - добавил он. В программу курса войдут международные практики организации здравоохранения.

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Персоны
Якунин, Владимир Иванович
Страны
Россия
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