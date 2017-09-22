В Севастополе стартовал проект "Азбука профессий" для профориентации детей

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Образовательный проект "Азбука профессий", направленный на ознакомление детей с различными профессиями, стартовал в Севастополе в пятницу на площади Нахимова, передает корреспондент ТАСС.

"Азбука профессий" - это детский городок, где дети 4-12 лет могут в игровой форме попробовать себя в роли врача, ветеринара, полицейского, работника почты, пожарного и в других профессиях. Севастополь стал третьим городом Крыма, где реализуется проект, городок здесь проработает с 22 по 24 сентября. В Симферополе за три дня "Азбуку профессий" посетили более 5,5 тыс. детей, в Керчи - около 7 тыс.

"Вы сможете попробовать себя в разных профессиях и выбрать ту профессию, которой, может быть, будете заниматься всю свою жизнь. Здесь около 15 профессий, надеюсь, вы успеете попробовать большинство из них и решите для себя, что делать дальше", - обратился к собравшимся детям Михаил Якунин, председатель совета директоров РНКБ (банк является инициатором проекта "Азбука профессий").

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников сообщил журналистам, что в будущем "Азбука профессий" может стать постоянным проектом в Севастополе. "В Москве эти проекты существуют стационарно. Наверное, после того, как мы опробуем этот проект, банк РНКБ нам поможет сделать это в стационарных условиях, чтобы дети имели возможность в игровой форме определяться со своим будущим", - сказал он.

В пятницу городок открыт для организованных групп школьников и детей социально незащищенных категорий, а в субботу и воскресенье его могут бесплатно посетить все желающие. Проект реализуется при поддержке правительства Севастополя.