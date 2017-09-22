Мурманский морской порт испытал технологию обработки грузов растворами для снижения пыли

МУРМАНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Мурманский морской торговый порт (ММТП) провел серию экспериментов по обработке навалочных грузов растворами, предотвращающими образование пыли. Как сообщили в пятницу в пресс-службе компании, технология хорошо себя зарекомендовала.

Идущий на экспорт уголь является основным грузом ММТП - из 15 млн тонн грузов, обработанных портом за 2016 год, на него приходится около 14 млн. Скопление угольной пыли в последние годы представляет серьезную проблему для Мурманска, жители неоднократно жаловались на черный налет на окнах и машинах. Исследования ученых показали, что во многом причиной налета является пыль, образующаяся при перегрузке угля в торговом порту.

"Рецептура применяемых реагентов содержит только натуральные компоненты, которые являются дополнительными продуктами при производстве бумаги и целлюлозы", - сказали в порту.

Суть эксперимента

Эксперимент проводился в сухую погоду в два этапа. Сначала угольный склад орошали из пожарного шланга специальным раствором. В результате на поверхности штабеля образовалась прочная, но легко разрушающаяся корочка, которая препятствовала ветровой эрозии в течение всего срока наблюдения - более шести суток.

Затем обеспыливающий раствор распыляли под давлением во время пересыпки угольной продукции с конвейера. В результате уголь оставался увлажненным более четырех суток. В ходе инструментальных замеров было зафиксировано снижение образования пыли минимум в шесть раз. "Результаты эксперимента будут оперативно рассмотрены на техническом совете ММТП, но проведенный предварительный анализ уже говорит об эффективности и экологичности такой технологии", - отметили в компании.

Применение предотвращающих образование пыли растворов на промышленной площадке Мурманского морского торгового порта должно стать еще одним элементом комплексной системы пылеподавления, снижающей нагрузку на окружающую среду до действующих мировых стандартов.

Для Мурманска систему адаптировали под арктический климат. Это позволило использовать его при температурах до минус 30 градусов. Система пылеподавления снизила концентрацию угольной пыли на промплощадке порта и на границе санитарно-защитной зоны почти вдвое. В 2017 году систему пылеподавления из двух туманообразующих пушек установят еще на одном грузовом районе порта.

Экологические проекты

Еще одним проектом, направленным как на снижение выбросов угля в воздух, так и на сокращение загрязненных сбросов в Кольский залив, стало строительство очистных сооружений ливневых сточных вод. Они позволили собирать ливневые стоки и повторно использовать их в пушках системы пылеподавления. Таким образом, создан замкнутый круговорот воды.

По прогнозу, очистные сооружения снизят концентрацию вредных веществ в воде на 98%, то есть загрязненная вода практически перестанет поступать в Кольский залив. Кроме того, для системы пылеподавления ежегодно будет дополнительно поступать 10 тыс. кубометров воды, что снизит потребление чистой воды. Сейчас проект готовится к запуску.

Третьим экологическим проектом станет установка по периметру производственной площадки порта защищающих от ветра и пыли экранов. Предпроектные исследования были проведены портом совместно с научно-технической компаний "Шанфэн" из КНР. Математическое моделирования параметров сооружения провел китайский НИИ техники ветрового управления. Экран сможет снизить воздействие ветра на районы перегрузки угля, а также будет задерживать идущую за пределы промплощадки угольную пыль. В этом году уже начнутся строительные работы.

Еще одним уникальным экологическим проектом стал "зеленый щит". Не так давно на производственной площадке порта были высажены более 60 хвойных и лиственных деревьев высотой от 3 до 5,5 метров. Часть растений была выращена специально для рекреационных целей на опытном участке Полярно-альпийского сада-института им. Н.А. Аврорина недалеко от города Апатиты. Еще 30 пушистых елей в виде эксперимента привезли в Мурманский порт из Санкт-Петербурга сотрудники агротехнической компании "Сервис БиС", которые уже имеют опыт подобных проектов.

В случае, если эксперимент по созданию на территории порта "живых изгородей" из хвойных растений окажется удачным, портовики продолжат высадку новых растений.