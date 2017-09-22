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Госдума увеличивает штраф до 2,5 тыс. за отказ уступить дорогу пешеходам

Общество
22 сентября, 14:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

В настоящее время размер штрафа не может варьироваться и составляет 1,5 тыс. рублей

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла в пятницу во втором, основном чтении правительственный проект закона, который повышает максимальный размер административного штрафа за непредоставление водителем преимущества в движении пешеходам с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей.

В частности, предлагается внести поправки в статью 12.18 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП), "установив санкцию за невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении, в виде административного штрафа в размере от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей". В настоящее время размер штрафа не может варьироваться и составляет 1,5 тыс. рублей.

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"Необходимость усиления административной ответственности за указанные нарушения обусловлена неэффективностью действующих норм, которая подтверждается ростом количества возбужденных дел об административных правонарушениях данной категории (за 12 месяцев 2016 года возбуждено 1,8 млн дел, в 2015 году - 1,66 млн дел, в то время как за аналогичный период 2014 года - 1,64 млн дел)", - говорится в пояснительной записке.

"Мы помним с вами безумные 1990-е годы, когда пешеход боязливо стоял на "зебре" и ждал момента, когда ему удастся перебежать, - напомнил журналистам первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. - Машины ехали практически не останавливаясь". По его мнению, ужесточение штрафов, "хотя раздавались критические слова по этому поводу, себя оправдало".

"Сегодня такой безобразной ситуации нет", - убежден парламентарий, отметив, что, как правило, абсолютное большинство добросовестных водителей останавливаются и пропускают пешеходов. "Но началась вторая волна, подняли голову автомобильные хулиганы", - констатировал он. Исаев пояснил, что принятый во втором чтении законопроект увеличивает размер штрафа до 1,5 - 2,5 тысяч рублей "в зависимости от тяжести ситуации, от тяжести вины того, кто не пропустил пешехода или велосипедиста". "Одним словом, показал себя, как хам на дороге. С такого рода хамами государство боролось и будет бороться в обязательном порядке", - предупредил единоросс.

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Персоны
Исаев, Андрей Константинович
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