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Суд обязал минздрав Башкирии обеспечить льготника лекарствами на 22 млн рублей в год

Общество
22 сентября, 14:50 UTC+3 УФА УФА 22, сентября. /ТАСС

Местному жителю требуется непрерывная терапия дорогостоящим лекарством в связи с редкой болезнью

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УФА, 22 сентября. /ТАСС/. Кировский районный суд Уфы обязал министерство здравоохранения Башкирии обеспечить местного жителя лекарствами на 22 млн рублей в год. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

"Надзорное ведомство предъявило в суд Уфы исковое заявление, по результатам рассмотрения суд обязал министерство обеспечить льготника необходимыми медикаментами", - говорится в сообщении.

Ранее прокуроры провели проверку по жалобе 33-летнего местного жителя, который более пяти лет страдает редкой болезнью, которая включена в перечень орфанных (поражают небольшое количество людей) заболеваний. По заключению врачей, пациенту требуется непрерывная терапия дорогостоящим лекарством. Стоимость годового курса лечения указанным препаратом составляет около 22 млн рублей.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры региона, минздрав республики отказывал больному в предоставлении лекарства из-за отсутствия достаточного финансирования. При этом мужчина не мог приобрести их сам и обратился за защитой своих прав в прокуратуру.

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