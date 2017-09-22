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На Дальнем Востоке после нападения на стрелковый клуб закрыли 51 тир из 69

Общество
22 сентября, 15:08 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 22, сентября. /ТАСС

Росгвардия начала проверку стрелковых клубов после инцидента в апреле в Хабаровске, когда 17-летний хабаровчанин напал сначала на стрелковый клуб, а потом устроил стрельбу в управлении ФСБ

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ХАБАРОВСК, 22 сентября. /ТАСС/. Росгвардия выявила в ходе внеплановой проверки после нападения на приемную ФСБ и стрелковый клуб в Хабаровске нарушения в 51 тире из 69, работу продолжили только 18 клубов в девяти регионах Дальнего Востока. Об этом в пятницу сообщил журналистам заместитель командующего Восточным округом Росгвардии Владимир Ницук.

Росгвардия начала проверку стрелковых клубов после инцидента в апреле в Хабаровске, когда 17-летний хабаровчанин напал сначала на стрелковый клуб, где убил одного из инструкторов. Затем с похищенным оружием он устроил стрельбу в управлении ФСБ по Хабаровскому краю, в результате погибли два человека - сотрудник ФСБ России и гражданин Узбекистана, еще один мужчина был ранен.

"Из 69 стрелковых клубов сейчас действуют 18 по Дальневосточному федеральному округу, остальные закрыты из- за многочисленных нарушений, которые выявлены в ходе внеплановой проверки", - сообщил он журналистам на пресс- конференции, посвященной итогам служебно-боевой деятельности войск Национальной гвардии за восемь месяцев 2017 года.

По словам заместителя командующего, основные претензии проверяющих к владельцам клубов были связаны с организацией пропускного режима в них и вопросами охраны оружия. Некоторые собственники сами сдали оружие после проверок, другие полностью выполнили требования законодательства, заказав необходимое оборудование.

Представитель командования дальневосточной Росгвардии добавил, что не видит связи между инцидентом в стрелковом клубе и организационными недочетами в работе одной из сотрудниц отдела лицензионно-разрешительной работы, которая, по версии следователей СК РФ, фальсифицировала акты о проверке клуба, который подвергся нападению. Он добавил, что женщина находится в отпуске, а затем продолжит работать.

Руководители же хабаровских городского отдела и краевого управления лицензионно-разрешительной работы уволились из Росгвардии по собственному желанию. Причем первый, по словам Ницука, еще до апрельских событий подал заявление на отпуск с последующим увольнением, а второй ушел с должности, не выполнив требований, которые были предъявлены к его деятельности командованием. "Эти увольнения никак не связаны с нападением на клуб", - резюмировал заместитель командующего.

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