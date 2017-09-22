В Татарстане планируют создать фонд помощи детям заключенных

КАЗАНЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Фонд помощи детям заключенных планируют создать в Татарстане, сообщает в пятницу пресс-служба республиканского управления Федеральной службы исполнения наказаний.

"Инициативу о создании фонда озвучил сегодня руководитель Центра социальной реабилитации и адаптации [бывших осужденных] Азат Гайнутдинов на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам профилактики терроризма и экстремизма", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе управления ФССП, новый фонд будет помогать покупать детям продукты, школьные принадлежности и товары первой необходимости. Фонд призван решать данные проблемы. Кроме того, детям планируют оказывать психологическую помощь.

По данным Центра социальной реабилитации и адаптации бывших осужденных, в местах лишения свободы находится порядка 16 тыс. жителей Татарстана. Из них значительная часть - это мужчины и женщины от 18 до 45 лет. Центр занимается оказанием помощи бывшим осужденным, а именно трудоустройством: созданием в местах лишения свободы небольших производств, базы данных рабочих вакансий и претендентов из числа лиц, освободившихся из мест заключения и организацией системы переподготовки и повышения квалификации заключенных.