В Татарстане планируют создать фонд помощи детям заключенных

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КАЗАНЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Фонд помощи детям заключенных планируют создать в Татарстане, сообщает в пятницу пресс-служба республиканского управления Федеральной службы исполнения наказаний.
"Инициативу о создании фонда озвучил сегодня руководитель Центра социальной реабилитации и адаптации [бывших осужденных] Азат Гайнутдинов на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам профилактики терроризма и экстремизма", - говорится в сообщении.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе управления ФССП, новый фонд будет помогать покупать детям продукты, школьные принадлежности и товары первой необходимости. Фонд призван решать данные проблемы. Кроме того, детям планируют оказывать психологическую помощь.
По данным Центра социальной реабилитации и адаптации бывших осужденных, в местах лишения свободы находится порядка 16 тыс. жителей Татарстана. Из них значительная часть - это мужчины и женщины от 18 до 45 лет. Центр занимается оказанием помощи бывшим осужденным, а именно трудоустройством: созданием в местах лишения свободы небольших производств, базы данных рабочих вакансий и претендентов из числа лиц, освободившихся из мест заключения и организацией системы переподготовки и повышения квалификации заключенных.