Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Татарстане планируют создать фонд помощи детям заключенных

Общество
22 сентября, 15:11 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 22, сентября. /ТАСС

Сотрудники организации будут помогать покупать продукты, школьные принадлежности, товары первой необходимости и оказывать детям психологическую помощь

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЗАНЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Фонд помощи детям заключенных планируют создать в Татарстане, сообщает в пятницу пресс-служба республиканского управления Федеральной службы исполнения наказаний.

"Инициативу о создании фонда озвучил сегодня руководитель Центра социальной реабилитации и адаптации [бывших осужденных] Азат Гайнутдинов на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам профилактики терроризма и экстремизма", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе управления ФССП, новый фонд будет помогать покупать детям продукты, школьные принадлежности и товары первой необходимости. Фонд призван решать данные проблемы. Кроме того, детям планируют оказывать психологическую помощь.

По данным Центра социальной реабилитации и адаптации бывших осужденных, в местах лишения свободы находится порядка 16 тыс. жителей Татарстана. Из них значительная часть - это мужчины и женщины от 18 до 45 лет. Центр занимается оказанием помощи бывшим осужденным, а именно трудоустройством: созданием в местах лишения свободы небольших производств, базы данных рабочих вакансий и претендентов из числа лиц, освободившихся из мест заключения и организацией системы переподготовки и повышения квалификации заключенных.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Татарстан
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
3
Российские и кубинские школьники в Международный день мира выпустили в небо стаю голубей
6
Венецианцы встретили овациями "Хор Турецкого" в театре La Fenice
8
В Грозном открыли цветочный парк в День чеченской женщины
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ученые назвали эффективный способ снизить риск преждевременной смерти
2
Житель Архангельска похудел на 5 кг, пытаясь прожить на МРОТ
3
РВИО: плита с ошибкой в подножии памятника Калашникову будет демонтирована
4
Именем орловского священника назвали малую планету между орбитами Марса и Юпитера
5
Подлодка "Великий Новгород" ракетами "Калибр" уничтожила базы подготовки боевиков в Сирии
6
Генпрокурор Украины увидел в Донбассе "имитацию" вместо оборонительных сооружений
7
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
Темы дня
Новости партнеров
Реклама