Житель Архангельска похудел на 5 кг, пытаясь прожить на МРОТ

МОСКВА, 22 сентября. /Корр.ТАСС Татьяна Степанова/. Житель Архангельска 32-летний Артем Шишков похудел на 5 кг в ходе эксперимента "Проживи на МРОТ и не умри". Об этом сообщил ТАССу в пятницу сам Шишков. Социальный эксперимент начался 23 августа.

Размер МРОТ в России равен 7,8 тыс. рублей.

"Мне давно не было понятно, почему МРОТ ниже прожиточного минимума. Откуда берутся эти цифры? Ведь пенсионерам доплачивают пенсию до прожиточного минимума, а работающим людям могут платить меньше. Цель эксперимента – доказать или опровергнуть тезис о том, что на МРОТ можно прожить", - сказал Шишков.

На третьей неделе эксперимента ему пришлось полностью исключить из своего рациона многие продукты: фрукты, говядину, свинину, мясо птицы, рыбу, сметану, творог, сливочное масло и маргарин. Несмотря на эту экономию, 17 сентября деньги у экспериментатора закончились. Оставшиеся пять дней до окончания эксперимента, по словам Шишкова, его рацион состоял из каши, макарон, яиц и овощных супов.

"У меня появилась сонливость, заторможенность. Я похудел на пять килограммов", - добавил собеседник агентства.

Невозможно выжить

Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков прокомментировал для ТАСС эксперимент своего коллеги. "Это невозможно - прожить на МРОТ", - считает глава ФНПР.

Он также напомнил, что ранее уже обращался к президенту РФ с просьбой повысить МРОТ до уровня прожиточного минимума уже с 1 января следующего года. "Есть поручение правительству проработать этот вопрос", - добавил Шмаков.

Ранее правительство одобрило подготовленный Минтрудом законопроект о постепенном повышении МРОТ. С 1 января 2018 года МРОТ предлагается установить в сумме 9 тыс. 489 рублей. А с 1 января 2019 года довести МРОТ до 100% прожиточного минимума. Прожиточный минимум для трудоспособного населения сегодня составляет 10 701 рублей.

Ранее о том, что власти повысят минимальный размер оплаты труда рассказал Владимир Путин. "Это наша задача, наши обязательства перед гражданами. Но и просто из чисто моральных соображений у нас люди не могут получать зарплату меньше, чем прожиточный минимум. Это просто невозможно", - отметил президент.

В Минтруде сообщали, что МРОТ за три года повысится более чем на 50%. Согласно сообщенb. пресс-службы ведомства, с 1 января 2018 года МРОТ составит 9,489 тыс. рублей, (85% от прожиточного минимума за II квартал 2017 года). Сейчас прожиточный минимум составляет 10,7 тыс. рублей, а с января 2019 года планируется довести МРОТ до 100% прожиточного минимума.