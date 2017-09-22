Символ Вологодской области запущен в космос в честь 80-летия региона

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Символ Вологодской области с изображением кружевной птицы запущен в космос с Плесецка вместе со спутником "Глонасс-М", выведенным на орбиту в ночь на пятницу. Такой подарок был сделан вологжанам в честь отмечаемого в эти дни 80-летия области, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства региона.
Ракета «Союз-2.1б» с символикой Вологодской области вывела на орбиту спутник «Глонасс-М»✨https://t.co/L9q0M67Gyd— Вологодская область (@vologda_oblast) 22 сентября 2017 г.
Ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" со спутником стартовала в 03:03 мск.
За запуском наблюдала делегация области во главе с заместителем губернатора Эдуардом Зайнаком. "В очередной раз личный состав космодрома продемонстрировал всем нам профессионализм, совершив успешный запуск космического аппарата, приурочив его к юбилею нашего региона. Это является историческим событием для Вологодской области, так как завтра область отмечает свое 80-летие. Несомненно, это событие станет подарком для всех жителей Вологодчины", - сказал он.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства области, на головной части ракеты со спутником был размещен официальный визуальный знак области - красная кружевная птица со слоганом "Вологодская область - душа Русского Севера".
После успешного запуска Зайнак поздравил служащих с 60-летием космодрома и поблагодарил Министерство обороны РФ за предоставленную возможность. За непосредственное участие в пуске космического аппарата замгубернатора вручил всему личному составу боевого расчета космодрома, в состав которого входят и вологжане, и лично начальнику космодрома Николаю Нестечуку благодарственные письма и ценный подарок губернатора Вологодской области.