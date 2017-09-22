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Барк "Крузенштерн" примет участие в чемпионате фейерверков под Калининградом 23 сентября

Общество
22 сентября, 15:52 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 22, сентября. /ТАСС

Судно с зажженной иллюминацией проведет в районе пиротехнического шоу около 40 минут

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КАЛИНИНГРАД, 22 сентября. /ТАСС/. Барк "Крузенштерн", завершающий в воскресенье навигацию 2017 года, 23 сентября украсит присутствием мировой чемпионат фейерверков в Зеленоградске под Калининградом. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Балтийской госакадемии рыбопромыслового флота, эксплуатирующей судно.

"Планируется, что в субботу (23 сентября) "Крузенштерн" подойдет к Зеленоградску со стороны Куршской косы", - сказала представитель пресс-службы, добавив, что подход парусника к месту планируется на 22:00 по местному времени. Судно проведет в районе проведения пиротехнических шоу порядка 40 минут, с зажженной иллюминацией, после чего возьмет курс на Балтийск, а затем в Калининградский морской рыбный порт, где утром воскресенья ошвартуется у причала номер 18, завершив третий рейс навигации, уточнили в пресс-службе.

На этот вечер в рамках чемпионата фейерверков запланировано выступление пиротехников из Казахстана и Испании.

Мировой чемпионат

Мировой чемпионат фейерверков, проходит в Зеленоградске со 2 сентября по 30 сентября. Участие в нем принимают команды пиротехников из Словакии, Латвии, Нидерландов, Болгарии, Португалии, Хорватии, Казахстана и Испании. Они представляют светомузыкальные программы продолжительностью около 10 минут, каждую субботу проходят выступления двух команд. По итогам чемпионата будут определены три победителя, кроме того, интернет-голосованием будет выбрана команда, которой вручат приз зрительских симпатий.

В областном министерстве культуры и туризма отметили, что чемпионат является одним из наиболее ярких туристических событий в завершении летнего сезона. По предварительным оценкам администрации Зеленоградска, где проводится мероприятие, с начала сентября оно привлекло порядка 80 тыс. зрителей.

Впервые мировой чемпионат фейерверков прошел в Зеленоградске в сентябре 2016 года, в течение месяца собрав около 200 тыс. гостей.

Барк Крузенштерн

"Крузенштерн" был построен в 1926 году на немецкой верфи возле Бремерхафена и при спуске на воду получил название "Падуя". Четырехмачтовое судно, вошедшее в десятку крупнейших парусников мира, в 1946 году перешло по репарациям в собственность СССР и было переименовано в честь русского мореплавателя, руководителя первой русской кругосветной экспедиции 1803-1806 годов, адмирала Ивана Крузенштерна.

Это последний сохранившийся в мире классический "винджаммер", относящийся к тяжелым четырех-пятимачтовым баркам с полным парусным вооружением, стальными корпусами, которые строились начиная примерно с 1880 года и до окончания коммерческого судоходства под парусом. Судно используется в учебных целях, за 90 лет эксплуатации парусник преодолел свыше 1,3 млн морских миль.

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