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Толстой: три предложения участников думского Молодежного форума войдут в повестку палаты

Общество
22 сентября, 16:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

На форум приедут 400 молодых людей из всех регионов России

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Три лучших предложения участников молодежного форума, который пройдет в ноябре в Госдуме, войдут в повестку комитетов, на базе которых пройдет обсуждение инициатив, а также будут вынесены на рассмотрение депутатов нижней палаты. Об этом в пятницу сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой как один из ответственных за организацию форума на пленарном заседании.

В августе во время молодежного форума "Территория смыслов на Клязьме" спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что палата в ноябре проведет форум, на котором обсудит с представителями молодежи волнующие их проблемы. Он также сообщил, что с организаторами "Территории смыслов " достигнута договоренность о проведении смены молодых политиков под патронажем Госдумы.

Толстой напомнил, что на форум в Москву приедут 400 молодых людей из всех регионов России, чтобы "погрузиться в реальную законодательную работу Госдумы". "В связи с этим есть просьба к председателям комитетов и членам комитетов. Мы предлагаем разделить их на 20 групп, и в зависимости от тех заявок, которые молодые люди подадут, в течение двух дней погрузим их в реальную работу комитетов, чтобы по итогам этой работы три самых интересных предложения участников форума вошли в повестку работы комитета и стали частью нашей с вами законотворческой повестки", - заявил он, добавив, что участники должны будут защитить эти идеи не только перед комитетом, но и в целом перед Думой.

Со своей стороны глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев пояснил, что среди планирующих посетить форум людей будут "депутаты законодательных собраний регионов местного самоуправления, которые имеют опыт законотворческой работы, магистры, аспиранты, которые сферой своих интересов определили правоведение и законотворческий процесс, лидеры некоммерческих организаций и представители региональных молодежных парламентов". Дегтярев добавил, что работа будет вестись на двух площадках: в Госдуме и в Новом Манеже в Георгиевском переулке. "За каждой группой, которая будет определена и сформирована, исходя из интересов участников, будет закреплено три человека: депутат, которого определит сам комитет, сотрудник ответственного аппарата и волонтер от Молодежного парламента [при Госдуме]", - рассказал парламентарий.

Володин также призвал депутатов обратить внимание на важность готовящегося мероприятия и призвал помочь Толстому и Дегтяреву в подготовке форума. "Что самое главное: предполагается, это лежит в основе концепции форума, что молодые ребята примут участие в работе комитетов. Здесь очень многое зависит от председателей комитетов, от депутатов, которые будут организовывать эту работу. Большая просьба уделить этому внимание, потому что мы планируем, что несколько законодательных инициатив, которые будут выработаны в ходе молодежного форума, затем будем с вами рассматривать", - подчеркнул он.

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Персоны
Толстой, Петр Олегович
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