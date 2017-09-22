СМИ: в Калифорнии телеэфир прервался из-за сообщения об апокалипсисе

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Сообщение о грядущем конце света попало в телевизионный эфир нескольких каналов штата Калифорния.

Об этом сообщил в пятницу телеканал Fox News.

По его информации, инцидент произошел в четверг. Телевещание было прервано мужским голосом, который сообщил о грядущей катастрофе. "Осознайте, настанут очень тяжелые времена", - добавил он.

Как сообщил представитель провайдера Cox Communications, инцидент случился в тот момент, когда радиостанции проводили тест экстренных сообщений. Из-за того, что одна или несколько радиостанций не послали аннулирующий сигнал, чтобы завершить проверку, сообщение попало в телеэфир.