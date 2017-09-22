В Госдуме намерены разработать законопроект о паллиативной медицинской помощи

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Депутаты комитета Госдумы по охране здоровья планируют провести круглый стол для обсуждения проблем оказания паллиативной медицинской помощи и затем разработать соответствующий законопроект. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе комитета по итогам его заседания, которое было посвящено этой теме.

"Депутаты единогласно поддержали проведение круглого стола для дальнейшего обсуждения и решения проблем оказания паллиативной медицинской помощи с целью разработки конкретных законодательных инициатив", - сказали в пресс-службе комитета.

Ситуация улучшается

По словам директора департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Елены Байбариной, за прошедшие годы наблюдается в целом положительная динамика в этой сфере: "Растет число паллиативных коек, выездных служб, уровень фактического потребления обезболивающих, количество пациентов, получающих адекватное лечение, а также врачей, работающих в сфере оказания паллиативной медицинской помощи".

"Также улучшается ситуация с доступностью обезболивающей терапии наркотическими анальгетиками: упрощены требования к перевозке и хранению наркотических средств и психотропных веществ, упрощен процесс выписки рецептов, пролонгирован срок действия рецепта на наркотические анальгетики, - сообщила чиновник. - Кроме того, при выписке из стационара больного, нуждающегося в обезболивании, врачам предоставлено право выдавать наркотические анальгетики или выписывать соответствующий рецепт".

Но проблемы еще есть

Между тем, отметила Байбарина, в 2016 году получили необходимые неинвазивные обезболивающие всего 26% нуждающихся (с учетом инвазивных форм - 40%). "Стоит особо отметить, что в 20 субъектах РФ доля больных злокачественными новообразованиями, получивших адекватное обезболивание, составила менее 10% и всего лишь в 30 субъектах - более 40%", - приводит ее слова пресс-служба думского комитета.

В свою очередь заместитель руководителя Росздравнадзора Ирина Серегина отметила, что в ходе проводимых ведомством проверок были выявлены нарушения прав граждан: отсутствие необходимых лекарственных препаратов, отказы в выписке рецептов, невыполнение медицинскими организациями обязательств по информированию пациентов о программе госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Кроме того, были отмечены случаи нарушения условий хранения лекарств.

Особое внимание участники дискуссии уделили необходимости оказания паллиативной медицинской помощи на дому тяжелобольным, в том числе обеспечению их лекарственными препаратами и медицинским оборудованием. Прежде всего это касается детей и пожилых людей, которые годами проводят свою жизнь в реанимационных отделениях.

"Проблема оказания паллиативной помощи обсуждается не первый год. Ей уделяется внимание, предпринимаются серьезные шаги как государством, так и обществом", - подчеркнул глава комитета Дмитрий Морозов. "Острота ее очевидна, ведь она касается не только здравоохранения - это серьезная ментальная проблема, проблема здоровья общества и нравственности", - заключил он.