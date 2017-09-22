Единороссы предложат скорректировать систему квотирования рабочих мест для инвалидов

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Итоги проведенного "Единой Россией" мониторинга по системе квотирования рабочих мест могут лечь в основу поправок ко второму чтению законопроекта о содействии инвалидам в трудоустройстве со стороны центров занятости (документ был в пятницу внесен в Госдуму правительством РФ). Об этом рассказали в пресс-службе единороссов со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, координатора партпроекта "Единая страна - доступная среда" Михаила Терентьева.

"Мы вместе с партийным проектом "Достойный труд" недавно провели мониторинг того, как сегодня выглядит система квотирования рабочих мест. В ближайшее время мы об этом мониторинге публично расскажем. Сейчас мы обрабатываем результаты, полученные от региональных координаторов. И в рамках подготовки законопроекта ко второму и третьему чтениям с учетом результатов проведенного мониторинга представим свои предложения по его доработке", - заявил он.

Терентьев пояснил, что проект закона был подготовлен кабмином в "тесном взаимодействии с общественными организациями инвалидов и призван изменить отношение органов службы занятости к решению этой проблемы, сделать их более активными при взаимодействии с инвалидами".

Также депутат отметил, что данный законопроект очень позитивно воспринимается общественными организациями и самими инвалидами. "Я надеюсь, что среди активных людей с инвалидностью будет больше желающих работать, потому что службы занятости будут призваны не просто отслеживать, создано рабочее место или нет, а будут отслеживать, работает ли это этом месте человек с инвалидностью", - выразил надежду парламентарий.