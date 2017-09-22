Сочинскому цирку могут присвоить имя экс-директора "Росгосцирка" Мстислава Запашного

СОЧИ, 22 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Руководство Сочинского цирка рассчитывает, что цирку будет присвоено имя экс-директора "Росгосцирка" Мстислава Запашного. Как сообщил директор Сочинского цирка Сергей Жирков на церемонии открытия в городе музея, посвященного жизни и творчеству Запашного, соответствующее обращение отправлено гендиректору "Росгосцирка".

"Подано обращение генеральному директору "Росгосцирка" по линии Минкультуры о присвоении имени Мстислава Запашного цирку в Сочи, работе и руководству в котором он отдал значительную часть своей жизни. Когда это произойдет, наш цирк встанет в один ряд с такими цирками как Московский цирк Никулина, цирк имени Валентина Филатова в Екатеринбурге, в Нижнем Новгороде цирку на днях присвоили имя Маргариты Назаровой", - сказал Жирков.

В первую годовщину смерти Мстислава Запашного (он скончался 22 сентября прошлого года) в Сочи на открытие его музея приехали пять внуков артиста. В эти дни в Сочинском цирке также проходят гастроли труппы представителей этой многочисленной цирковой династии.

"Один из акробатических номеров на ближайшем представлении мой сын Дан Запашный посвятит памяти Мстислава Запашного. В нашей семье хранится много вещей, связанных с творчеством моего дяди, мы готовы передать их в музей", - рассказала корр. ТАСС артистка цирка Марица Запашная.

По словам дрессировщика Ярослава Запашного, внука Мстислава Запашного, интересных фактов и предметов, рассказывающих о творческом пути деда, "хватит на два музея". "Главный экспонат, который мы постарались привезти к открытию музея, - дипломы о присвоении ему звания Народного артиста СССР и присуждении Государственной премии в области литературы и искусства", - отметил Ярослав Запашный.

Мстислав Запашный родился 16 мая 1938 года в Ленинграде в известной цирковой семье. Он стал известен как дрессировщик хищных животных и режиссер-постановщик, неоднократно удостаивался высших наград в сфере циркового искусства. С мая 2003 года по декабрь 2009 года Запашный был генеральным директором "Росгосцирка".