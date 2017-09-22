Более тысячи "умных" велосипедов подготовят для участников Фестиваля молодежи

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Более тысячи велосипедов с "умными" замками и модулями спутниковой навигации будут подготовлено для участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в России в октябре. Об этом рассказал в пятницу ТАСС пресс-секретарь фестиваля Антон Пашков.

"На фестивале будет более тысячи "умных" велосипедов", - сказал Пашков.

По его словам, эти велосипеды будут блокироваться и разблокироваться при помощи мобильного приложения, которое сможет скачать каждый участник фестиваля. Также они будут оборудованы модулем спутниковой навигации, чтобы любой участник фестиваля мог найти ближайший к себе велосипед, воспользоваться им и оставить в любом удобном месте, а не искать специализированную велопарковку, подчеркнул собеседник агентства.

Он отметил, что велосипеды будут оборудованы солнечными батареями, от которых будут заряжаться установленные электронные системы.

О форуме

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.