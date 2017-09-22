Собянин предлагает расширить права билетных контролеров на транспорте

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УЛЬЯНОВСК, 22 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил наделить контролеров на транспорте более широкими правами по борьбе с безбилетниками. С такой инициативой он выступил на заседании президиума госсовета, которое провел президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня без полиции контролировать безбилетный проезд невозможно, грузить полицейских такой работой бессмысленно и неэффективно, поэтому было бы правильно соответствующие поправки в законодательстве прописать", - сказал Собянин.
По словам московского градоначальника, сегодня 20-30% граждан ездят на общественном транспорте без билетов. "Это достаточно небезобидная вещь в силу того, что 20-30% доходов транспортных компаний перекладывается на тарифы, на тех, кто платит за свой проезд", - пояснил он. "При этом существующая система контроля за безбилетниками малоэффективна в силу того, что занимающиеся контролем организации и работники контролирующих органов даже не наделены правом требовать документы у нарушителя", - заявил Собянин.