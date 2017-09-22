Колокольцев: ГИБДД может проводить техосмотр устаревших автобусов

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УЛЬЯНОВСК, 22 сентября. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев предлагает подключить ГИБДД к проведению техосмотра устаревших автобусов.
"МВД (имею ввиду ГИБДД) на имеющейся сегодня базе готово подключиться к техническому осмотру и готово осматривать и приводить владельцев в то чувство, в котором они должны находиться", - заявил Колокольцев на заседании президиума Госсовета, посвященного развитию пассажирских перевозок.
При этом министр отметил, что нелегальные перевозчики используют для перевозок старые автомобили - от "Газелей" до автобусов. "Этот вид транспорта устарел и морально, и технически", - сказал Колокольцев, добавив, что "если посмотреть в целом, то этот транспорт от общего числа составляет всего 5%".