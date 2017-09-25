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Что нужно знать о школьной диспансеризации

Общество
25 сентября, 12:30 UTC+3

ТАСС совместно с Межрегиональным союзом медицинских страховщиков собрал самые распространенные вопросы о профилактических осмотрах школьников в системе ОМС

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Материал из 1 страницы
© Александр Рюмин/ТАСС

Диспансеризация школьников проводится в начале учебного года. Это значит, что в ближайшее время ваш ребенок может принести из школы направление на профилактический осмотр. Все, что нужно знать об обязательности этого мероприятия, правах вашего ребенка и реакции на возможные нарушения — в материале ТАСС.

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Обязательно ли проходить медосмотр перед началом учебного года или можно сделать его во время учебы?

Предварительный медицинский осмотр дети проходят непосредственно перед поступлением в первый класс. В остальных классах профилактический медосмотр школьники проходят не накануне, а в начале учебного года. Это необходимо для того, чтобы определить, к какой медицинской группе отнести ребенка при занятиях физкультурой.

Профилактический осмотр школьники проходят каждый год, а в 7, 10, 14, 15 и 16 лет — углубленные осмотры.

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Существует ли обязательный набор врачей, которых нужно посетить?

Да, существует, но для каждого возраста он свой. О том, каких специалистов нужно пройти и какие анализы сдать в зависимости от возраста — смотрите в нашей инфографике.

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Могут ли родители отказаться от обязательного осмотра детей вместе со всем классом и пройти диспансеризацию самостоятельно?

Да, такая возможность существует. О том, когда состоится диспансеризация, школьный врач должен сообщить родителям не позднее чем за пять рабочих дней (школьник получает направление на профилактический осмотр, где указана его дата, место проведения, перечень специалистов и исследований).

Если в этот день у вас нет возможности пройти диспансеризацию, сходите в поликлинику самостоятельно в другой, более удобный для вас день. Но нужно иметь в виду, что это может занять больше времени.

По завершении профосмотра его результаты нужно предоставить в школу.

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Что делать, если ребенка принуждают проходить диспансеризацию?

Ваш ребенок может пройти диспансеризацию только в том случае, если вы дали на это свое добровольное согласие.

Согласно закону, родители могут написать письменный отказ от прохождения ребенком диспансерного осмотра, но при этом возникает риск несвоевременного выявления серьезного заболевания.

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Должны ли родители платить за лабораторные исследования или прием врачей в рамках диспансеризации?

Все услуги в рамках диспансеризации, согласно закону, бесплатные.

Может возникнуть ситуация, когда в поликлинике, которая проводит диспансеризацию, нет нужного специалиста или возможности провести какое-то обследование. Тогда школьника могут направить в другую медицинскую организацию, где такие обследования проводятся на платной основе. Но даже в этом случае родители школьника ни за что платить не должны — все расчеты производятся в рамках договоров, заключенных между медучреждениями и с привлечением страховых компаний.

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Куда обращаться в случае, если с меня требуют оплату за какие-то услуги?

И в подобной ситуации, и в любых других случаях, когда вы считаете, что ваши права нарушаются, можно обращаться к страховому представителю по телефону "горячей линии", указанному на полисе ОМС, либо к главврачу медицинской организации, где проводится медосмотр. Если со стороны главврача должной реакции нет, звоните в Департамент здравоохранения, территориальный фонд ОМС или страховую медицинскую организацию, где по ОМС застрахован ваш ребенок.

 

 

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