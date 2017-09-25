Что нужно знать о школьной диспансеризации

Могут ли родители отказаться от обязательного осмотра детей вместе со всем классом и пройти диспансеризацию самостоятельно?

Да, такая возможность существует. О том, когда состоится диспансеризация, школьный врач должен сообщить родителям не позднее чем за пять рабочих дней (школьник получает направление на профилактический осмотр, где указана его дата, место проведения, перечень специалистов и исследований).

Если в этот день у вас нет возможности пройти диспансеризацию, сходите в поликлинику самостоятельно в другой, более удобный для вас день. Но нужно иметь в виду, что это может занять больше времени.

По завершении профосмотра его результаты нужно предоставить в школу.