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Памятник подвигу энергетиков блокадного Ленинграда заложен в Ленинградской области

Общество
22 сентября, 19:38 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 22, сентября /ТАСС

Памятник будет установлен в поселке Ладожское озеро, откуда начиналась прокладка "Кабеля жизни"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября, /ТАСС/. Памятник прорыву энергетической блокады Ленинграда в 1942 году заложен на берегу Ладожского озера в пятницу. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Ленэнерго", закладку памятника приурочили к 75-летию подвига энергетиков, проложивших кабельную "линию жизни" длиной 22,5 км по дну Ладожского озера. В мероприятии приняли участие ветераны-энергетики.

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"Монумент символизирует героическое мужество и силу духа энергетиков, сумевших в тяжелых условиях проложить жизненно важный кабель и прорвать энергетическую блокаду", - цитирует пресс-служба исполняющего обязанности гендиректора "Ленэнерго" Романа Бердникова.

Памятник будет установлен в поселке Ладожское озеро, откуда начиналась прокладка "Кабеля жизни", завершившаяся 23 сентября 1942 года, заложена гранитная стела с датой 1942 год, завершающаяся символическим натянутым кабелем.

Ленинград в энергоблокаде

После того как 8 сентября 1941 года вокруг Ленинграда сомкнулось кольцо блокады, энергосистема города почти полностью остановилась.

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"Разрыв ткани жизни..." Первые дни блокады Ленинграда

8 сентября 1941 года вокруг Ленинграда сомкнулось кольцо блокады

Самый трудный период пришелся на конец января 1942 года, когда были зафиксированы минимальные за все время блокады показатели по производству электроэнергии. В Ленинграде перестали освещаться улицы, дома, остановились трамваи, отопление зданий фактически прекратилось.

Электрическое освещение сохранили только в Смольном, в здании Главного штаба, в некоторых отделениях милиции, партийных учреждениях, у командования зенитных батарей, на почте и телеграфе, в управлении пожарной команды, в судах и в домоуправлениях.

Осенью 1942 года завод "Севкабель" изготовил более ста километров подводного кабеля, который решили проложить через Ладожское озеро и таким образом прорвать энергетическую блокаду. Главная сложность заключалась в том, что кабель было возможно прокладывать только ночью, поскольку близкая линия фронта делала опасными любые работы с кабелем в дневное время.

Применять традиционные методы прокладки подводного кабеля здесь не представлялось возможным, поэтому кабельщики "Ленэнерго" придумали и реализовали новый способ, который заключался в предварительном монтаже всей длинны кабельной вставки в 22,5 км в бухте Морья на Ладожском озере на железной бирже, далее кабель укладывали на озерное дно на глубине 18-20 км. 23 сентября в обход линии фронта по воздушным путям и по этому кабелю электроэнергия Волховской ГЭС начала поступать в город, находившийся в осаде.

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