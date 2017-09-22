Памятник подвигу энергетиков блокадного Ленинграда заложен в Ленинградской области

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября, /ТАСС/. Памятник прорыву энергетической блокады Ленинграда в 1942 году заложен на берегу Ладожского озера в пятницу. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Ленэнерго", закладку памятника приурочили к 75-летию подвига энергетиков, проложивших кабельную "линию жизни" длиной 22,5 км по дну Ладожского озера. В мероприятии приняли участие ветераны-энергетики.
"Монумент символизирует героическое мужество и силу духа энергетиков, сумевших в тяжелых условиях проложить жизненно важный кабель и прорвать энергетическую блокаду", - цитирует пресс-служба исполняющего обязанности гендиректора "Ленэнерго" Романа Бердникова.
Памятник будет установлен в поселке Ладожское озеро, откуда начиналась прокладка "Кабеля жизни", завершившаяся 23 сентября 1942 года, заложена гранитная стела с датой 1942 год, завершающаяся символическим натянутым кабелем.
После того как 8 сентября 1941 года вокруг Ленинграда сомкнулось кольцо блокады, энергосистема города почти полностью остановилась.
Самый трудный период пришелся на конец января 1942 года, когда были зафиксированы минимальные за все время блокады показатели по производству электроэнергии. В Ленинграде перестали освещаться улицы, дома, остановились трамваи, отопление зданий фактически прекратилось.
Электрическое освещение сохранили только в Смольном, в здании Главного штаба, в некоторых отделениях милиции, партийных учреждениях, у командования зенитных батарей, на почте и телеграфе, в управлении пожарной команды, в судах и в домоуправлениях.
Осенью 1942 года завод "Севкабель" изготовил более ста километров подводного кабеля, который решили проложить через Ладожское озеро и таким образом прорвать энергетическую блокаду. Главная сложность заключалась в том, что кабель было возможно прокладывать только ночью, поскольку близкая линия фронта делала опасными любые работы с кабелем в дневное время.
Применять традиционные методы прокладки подводного кабеля здесь не представлялось возможным, поэтому кабельщики "Ленэнерго" придумали и реализовали новый способ, который заключался в предварительном монтаже всей длинны кабельной вставки в 22,5 км в бухте Морья на Ладожском озере на железной бирже, далее кабель укладывали на озерное дно на глубине 18-20 км. 23 сентября в обход линии фронта по воздушным путям и по этому кабелю электроэнергия Волховской ГЭС начала поступать в город, находившийся в осаде.