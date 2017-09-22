Власти выплатили свыше 3,5 млн руб. компенсации пострадавшим от паводка в Ненецком АО

АРХАНГЕЛЬСК, 22 сентября. /ТАСС/. Власти Заполярного района Ненецкого автономного округа выплатили 3 млн 760 тыс. руб. компенсации материального ущерба жителям округа, пострадавшим от паводка в июне 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.

"Материальную помощь пострадавшим на ликвидацию ущерба от прохождения весеннего половодья-2017 в соответствии с полномочиями выплачивают из резервного фонда администрации Заполярного района. На сегодняшний день компенсационные выплаты уже получили 182 человека. По данным районной администрации, всего, согласно распоряжению, из резервного фонда на материальную помощь жителям НАО уже перечислили 3 млн 760 тыс. руб.", - говорится в сообщении.

Еще 24 заявления от владельцев пострадавших домовладений сел Оксино и Великовисочное в настоящий момент находятся на согласовании в районном управлении финансов. Если поступившие заявления о компенсации согласуют, то пострадавшим выплатят в общей сложности еще 350 тыс. руб.

Из-за сложной паводковой обстановки, сложившейся в этом году, резервный фонд Заполярного района на компенсацию причиненного паводком ущерба был пополнен на 8 млн руб. и составил 10 млн руб.

Паводок-2017 года проходил в Ненецком округе со 2 по 25 июня. Режим чрезвычайных ситуаций вводился на двух территориях - Хоседо-Хардском и Великовисочном сельсоветах Заполярного района НАО.