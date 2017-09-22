Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти выплатили свыше 3,5 млн руб. компенсации пострадавшим от паводка в Ненецком АО

Общество
22 сентября, 20:38 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 22, сентября. /ТАСС

Еще 24 заявления о компенсациях на общую сумму 350 тыс. руб. находятся на согласовании

Поделиться
Материал из 1 страницы

АРХАНГЕЛЬСК, 22 сентября. /ТАСС/. Власти Заполярного района Ненецкого автономного округа выплатили 3 млн 760 тыс. руб. компенсации материального ущерба жителям округа, пострадавшим от паводка в июне 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.

"Материальную помощь пострадавшим на ликвидацию ущерба от прохождения весеннего половодья-2017 в соответствии с полномочиями выплачивают из резервного фонда администрации Заполярного района. На сегодняшний день компенсационные выплаты уже получили 182 человека. По данным районной администрации, всего, согласно распоряжению, из резервного фонда на материальную помощь жителям НАО уже перечислили 3 млн 760 тыс. руб.", - говорится в сообщении.

Еще 24 заявления от владельцев пострадавших домовладений сел Оксино и Великовисочное в настоящий момент находятся на согласовании в районном управлении финансов. Если поступившие заявления о компенсации согласуют, то пострадавшим выплатят в общей сложности еще 350 тыс. руб.

Из-за сложной паводковой обстановки, сложившейся в этом году, резервный фонд Заполярного района на компенсацию причиненного паводком ущерба был пополнен на 8 млн руб. и составил 10 млн руб.

Паводок-2017 года проходил в Ненецком округе со 2 по 25 июня. Режим чрезвычайных ситуаций вводился на двух территориях - Хоседо-Хардском и Великовисочном сельсоветах Заполярного района НАО.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня Архангельская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
3
Российские и кубинские школьники в Международный день мира выпустили в небо стаю голубей
6
Венецианцы встретили овациями "Хор Турецкого" в театре La Fenice
8
В Грозном открыли цветочный парк в День чеченской женщины
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров: попытки мешать контртеррористической операции в Сирии не останутся без реакции
2
В Донецкой области взорвался склад боеприпасов
3
Ошибка на памятнике Михаилу Калашникову устранена
4
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
5
Reuters: США считают, что испытание КНДР водородной бомбы станет радикальным шагом
6
Ростех готов дать техническую консультацию создателям памятника Калашникову
7
Ребенок скончался на борту самолета Анадырь - Москва, экстренно севшего на Ямале
Темы дня
Новости партнеров
Реклама