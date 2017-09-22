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Строительство дорог в Москве в 2018 году сохранится на уровне 2016-2017 годов

Общество
22 сентября, 20:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Всего в следующем году планируется ввести в эксплуатацию 94,5 км дорог

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Ввод в эксплуатацию дорог в Москве в 2018 году сохранится на уровне 2016-2017 годов, будет построено 94,5 км, говорится в материалах столичного департамента строительства, поступивших в распоряжение ТАСС.

"В 2018 году предусмотрен ввод 94,5 км дорог, 28 искусственных сооружений, 20 пешеходных переходов. В этом [2017] году планируется ввести в эксплуатацию дороги общей протяженностью 93 км, 26 искусственных сооружений и 20 пешеходных переходов", - говорится в материалах.

В последние годы эти показатели находятся примерно на одном уровне: в 2016 году было построено 92,8 км дорог, 44 искусственных сооружения и 20 пешеходных переходов.

С начала текущего года до середины сентября введено в эксплуатацию около 50 км дорог, 20 искусственных сооружений и 27 пешеходных переходов.

Новые и реализованные проекты

В четвертом квартале 2017 года город планирует приступить к строительству второго этапа дороги Солнцево - Бутово - Видное (участок от Калужского шоссе до улицы Поляны), южного дублера Кутузовского проспекта (выезд с улицы Поклонной на Южный дублер Кутузовского проспекта), транспортных развязок на пересечении МКАД с Бесединским шоссе, магистрали от МКАД до поселка Коммунарка (дублер Калужского шоссе). Начнется реконструкция улицы Дорожная на участке от улицы Кантемировской до МКАД (дублер Варшавского шоссе).

До конца года планируется завершить реконструкцию Щелковского шоссе от МКАД до Садового кольца. Будут созданы основные этапы Северо-Западной хорды: участок от улицы Мосфильмовская до улицы Генерала Дорохова, транспортная развязка на пересечении Аминьевского шоссе с улицей Генерала Дорохова. На сегодня уже завершены некоторые участки этой хорды - Аминьевское шоссе до развязки с улицей Генерала Дорохова, реконструкция улицы Рябиновая, участок улицы Генерала Дорохова от Аминьевского шоссе до МКАД.

Из знаковых проектов по созданию транспортной инфраструктуры Москвы, реализованных в 2017 году, в департаменте назвали транспортную развязку на пересечении МКАД с улицей Профсоюзная, эстакаду основного хода Варшавского шоссе, построенную в рамках реализации проекта "Южная рокада от Балаклавского проспекта до Пролетарского проспекта", эстакаду съезда с Щелковского шоссе на хорду в сторону шоссе Энтузиастов и эстакаду правоповоротного съезда с Щелковского шоссе на хорду в сторону Открытого шоссе в рамках реализации проекта "Северо-Восточная хорда. Участок от Измайловского шоссе до Щелковского шоссе". В этом ряду также две эстакады на улице Мосфильмовская, эстакада на пересечении улицы Элеваторная и Павелецкого направления Московской железной дороги.

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