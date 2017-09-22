На курортах Кубани продолжается пляжный сезон

СОЧИ, 22 сентября. /ТАСС/. Купальный сезон на курортах Кубани из-за необычно теплой погоды начала осени еще продолжается. Это дает надежду, что общий турпоток в регионе сохранится на уровне прошлого года, сообщил в пятницу на конференции представителей индустрии гостеприимства Hotelier.Pro министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди.

"В этом году из-за аномально высоких для сентября температур купальный сезон еще продолжается. Поэтому подводить окончательные итоги, конечно же, пока рано, но только за три летних месяца курорты края приняли около 9,9 млн туристов", - отметил глава минкурортов региона.

По его словам, прогноз туроператоров по снижению турпотока в среднем на треть не оправдался. "Произошло перераспределение способов планирования отдыха, многие предпочли самостоятельно бронировать места", - сказал он.

Температура морской воды на Черноморском побережье в середине сентября не опускается ниже 25 градусов тепла. Воздух днем прогревается до 26-29 градусов. Обычно к концу первого осеннего месяца в Сочи наступает бархатный сезон, когда вода в Черном море становится заметно прохладнее, но дневные температуры воздуха еще держатся на уровне около 20 градусов тепла.

По данным министерства, с начала года до середины сентября регион посетили свыше 13,5 млн туристов. "Это примерно уровень прошлого года, который нам удалось сохранить, несмотря на холодную погоду в мае-июне и открывшуюся для российских туристов Турцию", - сказал Константиниди.

В 2016 году Кубань приняла по отдых и лечение 15,8 млн человек.