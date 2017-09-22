Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На курортах Кубани продолжается пляжный сезон

Общество
22 сентября, 20:28 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 22, сентября. /ТАСС

Прогноз туроператоров по снижению турпотока в среднем на треть не оправдался

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 22 сентября. /ТАСС/. Купальный сезон на курортах Кубани из-за необычно теплой погоды начала осени еще продолжается. Это дает надежду, что общий турпоток в регионе сохранится на уровне прошлого года, сообщил в пятницу на конференции представителей индустрии гостеприимства Hotelier.Pro министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди.

"В этом году из-за аномально высоких для сентября температур купальный сезон еще продолжается. Поэтому подводить окончательные итоги, конечно же, пока рано, но только за три летних месяца курорты края приняли около 9,9 млн туристов", - отметил глава минкурортов региона.

По его словам, прогноз туроператоров по снижению турпотока в среднем на треть не оправдался. "Произошло перераспределение способов планирования отдыха, многие предпочли самостоятельно бронировать места", - сказал он.

Температура морской воды на Черноморском побережье в середине сентября не опускается ниже 25 градусов тепла. Воздух днем прогревается до 26-29 градусов. Обычно к концу первого осеннего месяца в Сочи наступает бархатный сезон, когда вода в Черном море становится заметно прохладнее, но дневные температуры воздуха еще держатся на уровне около 20 градусов тепла.

По данным министерства, с начала года до середины сентября регион посетили свыше 13,5 млн туристов. "Это примерно уровень прошлого года, который нам удалось сохранить, несмотря на холодную погоду в мае-июне и открывшуюся для российских туристов Турцию", - сказал Константиниди.

В 2016 году Кубань приняла по отдых и лечение 15,8 млн человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Краснодарский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
3
Российские и кубинские школьники в Международный день мира выпустили в небо стаю голубей
6
Венецианцы встретили овациями "Хор Турецкого" в театре La Fenice
8
В Грозном открыли цветочный парк в День чеченской женщины
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров: попытки мешать контртеррористической операции в Сирии не останутся без реакции
2
В Донецкой области взорвался склад боеприпасов
3
Ошибка на памятнике Михаилу Калашникову устранена
4
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
5
Reuters: США считают, что испытание КНДР водородной бомбы станет радикальным шагом
6
Ростех готов дать техническую консультацию создателям памятника Калашникову
7
Ребенок скончался на борту самолета Анадырь - Москва, экстренно севшего на Ямале
Темы дня
Новости партнеров
Реклама