Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сенатор от НАО предложила включить в образовательные программы основы гражданственности

Общество
22 сентября, 20:30 UTC+3

Парламентарий также отметила необходимость развивать социальное партнерство школы и семьи

Поделиться
Материал из 1 страницы

АРХАНГЕЛЬСК, 22 сентября. /ТАСС/. Сенатор от Ненецкого автономного округа (НАО) Валентина Зганич в ходе конференции "Общественно-государственное партнерство в развитии гражданского образования и воспитания детей и молодежи", которая проходит во Всероссийском детском центре "Орленок", предложила включить в образовательные программы курс "Основы гражданственности". Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

"Выступая на пленарном заседании, член комитета верхней палаты парламента, сенатор от Ненецкого округа Валентина Зганич подчеркнула, что воспитание у российской молодежи гражданственности - вопрос государственного значения. По ее мнению, с практикой работы органов законодательной и исполнительной власти необходимо знакомить юных россиян со школьной скамьи. <…> Сенатор предложила рассмотреть возможность включения в федеральные государственные образовательные стандарты курса "Основы гражданственности", - говорится в сообщении.

Не менее важно, считает сенатор, развивать и укреплять социальное партнерство школы и семьи, а также эффективно использовать возможности общественно-государственного партнерства, которые заложены в федеральном законе "Об образовании". Документом, в частности, предусмотрено создание в школах и вузах попечительских, управляющих, наблюдательных советов, советов учащихся и родителей. По мнению парламентария, такие структуры не должны быть формальными.

По данным департамента образования, культуры и спорта НАО такие структуры организованы во всех образовательных организациях региона- их более 60.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня Архангельская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
3
Российские и кубинские школьники в Международный день мира выпустили в небо стаю голубей
6
Венецианцы встретили овациями "Хор Турецкого" в театре La Fenice
8
В Грозном открыли цветочный парк в День чеченской женщины
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров: попытки мешать контртеррористической операции в Сирии не останутся без реакции
2
В Донецкой области взорвался склад боеприпасов
3
Ошибка на памятнике Михаилу Калашникову устранена
4
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
5
Reuters: США считают, что испытание КНДР водородной бомбы станет радикальным шагом
6
Ростех готов дать техническую консультацию создателям памятника Калашникову
7
Ребенок скончался на борту самолета Анадырь - Москва, экстренно севшего на Ямале
Темы дня
Новости партнеров
Реклама