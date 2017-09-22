Сенатор от НАО предложила включить в образовательные программы основы гражданственности

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АРХАНГЕЛЬСК, 22 сентября. /ТАСС/. Сенатор от Ненецкого автономного округа (НАО) Валентина Зганич в ходе конференции "Общественно-государственное партнерство в развитии гражданского образования и воспитания детей и молодежи", которая проходит во Всероссийском детском центре "Орленок", предложила включить в образовательные программы курс "Основы гражданственности". Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
"Выступая на пленарном заседании, член комитета верхней палаты парламента, сенатор от Ненецкого округа Валентина Зганич подчеркнула, что воспитание у российской молодежи гражданственности - вопрос государственного значения. По ее мнению, с практикой работы органов законодательной и исполнительной власти необходимо знакомить юных россиян со школьной скамьи. <…> Сенатор предложила рассмотреть возможность включения в федеральные государственные образовательные стандарты курса "Основы гражданственности", - говорится в сообщении.
Не менее важно, считает сенатор, развивать и укреплять социальное партнерство школы и семьи, а также эффективно использовать возможности общественно-государственного партнерства, которые заложены в федеральном законе "Об образовании". Документом, в частности, предусмотрено создание в школах и вузах попечительских, управляющих, наблюдательных советов, советов учащихся и родителей. По мнению парламентария, такие структуры не должны быть формальными.
По данным департамента образования, культуры и спорта НАО такие структуры организованы во всех образовательных организациях региона- их более 60.