Мединский: авторов памятника Калашникову "подвел интернет"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский предположил, что авторов памятника конструктору Калашникову "подвел интернет", и это привело к ошибке на одной из плит постамента. Такое заявление он сделал в пятницу в интервью телеканалу РБК.

Ранее стало известно, что на плите постамента памятника работы скульптора Салавата Щербакова изображен чертеж не легендарного АК-47, а немецкой винтовки StG 44 конструктора Хуго Шмайссера. Как заявили ТАСС в пятницу в Российском военно-историческом обществе (РВИО), специалисты мастерской Щербакова устранят ошибку к понедельнику.

"Что касается большой стеллы, в проекте памятника не было вообще этой схемы. Видимо, вдохновившись идеей, загоревшись, Салават Александрович [Щербаков] решил еще и схему туда поместить, может, кто-то из подмастерьев подвел его. Сложно предположить, что народный художник России разбирается в чертежах отдельных деталей. Как часто бывает, интернет подвел", - сказал министр.

Мединский отметил, что конкурс на проект памятника был закрытым, поэтому он сам принимал в нем участие "несколько опосредованно" и не видел финального варианта скульптуры. Однако, по его словам, изначально памятник должен был выглядеть несколько иначе.

Министр также выразил надежду на то, что ошибка авторов памятника позволит развенчать миф о том, что "Калашников сплагиатил что-то у Шмайссера". "В этом есть один большой плюс: теперь точно каждый знает, что даже на схеме АК и та самая немецкая штурмовая винтовка - это абсолютно разные типы стрелкового оружия", - подчеркнул Мединский.