Курская икона прибыла из США в место обретения - монастырь Коренная пустынь

КУРСК, 22 сентября. /ТАСС/. Курская Коренная икона "Знамение" прибыла в пятницу вечером в Курскую область из Нью-Йорка. Святой образ будет находиться на территории региона до 2 октября, затем отправится в Оренбургскую епархию, сообщили в пресс-службе администрации региона.

"По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и по договоренности с зарубежной Русской Православной Церковью 22 сентября в Курскую область прибыла чудотворная икона Божией Матери "Знамение". Второго октября икона отправится в Оренбургскую епархию", - говорится в сообщении.

В Курской епархии добавили, что после встречи иконы в месте ее обретения - Коренной пустыни, святой образ будет перенесен крестным ходом в Знаменский кафедральный собор Курска 25 сентября в День города. 29 сентября икона покинет стены собора на целый день - ее пронесут по лечебным учреждениям Курска.

Тысячи паломников смогут поклониться святому образу до 2 октября.

Курская Коренная икона Божией Матери "Знамение" была обретена на месте, где впоследствии был воздвигнут монастырь Коренная пустынь. По преданию, в корнях дерева 8 сентября 1295 года икону нашел охотник. Когда он поднял ее, на этом месте забил родник. С тех пор образ находился на курской земле, но в 1919 году был вывезен сначала в Новороссийск, а затем покинул Россию.

С 1957 года икона постоянно находится в Знаменском Соборе Архиерейского Синода в Нью-Йорке. С 2009 года каждое лето ее привозят в место обретения.