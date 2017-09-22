Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Курская икона прибыла из США в место обретения - монастырь Коренная пустынь

Общество
22 сентября, 21:18 UTC+3 КУРСК КУРСК 22, сентября. /ТАСС

Тысячи паломников смогут поклониться святому образу до 2 октября

Поделиться
Материал из 1 страницы

КУРСК, 22 сентября. /ТАСС/. Курская Коренная икона "Знамение" прибыла в пятницу вечером в Курскую область из Нью-Йорка. Святой образ будет находиться на территории региона до 2 октября, затем отправится в Оренбургскую епархию, сообщили в пресс-службе администрации региона.

"По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и по договоренности с зарубежной Русской Православной Церковью 22 сентября в Курскую область прибыла чудотворная икона Божией Матери "Знамение". Второго октября икона отправится в Оренбургскую епархию", - говорится в сообщении.

В Курской епархии добавили, что после встречи иконы в месте ее обретения - Коренной пустыни, святой образ будет перенесен крестным ходом в Знаменский кафедральный собор Курска 25 сентября в День города. 29 сентября икона покинет стены собора на целый день - ее пронесут по лечебным учреждениям Курска.

Тысячи паломников смогут поклониться святому образу до 2 октября.

Курская Коренная икона Божией Матери "Знамение" была обретена на месте, где впоследствии был воздвигнут монастырь Коренная пустынь. По преданию, в корнях дерева 8 сентября 1295 года икону нашел охотник. Когда он поднял ее, на этом месте забил родник. С тех пор образ находился на курской земле, но в 1919 году был вывезен сначала в Новороссийск, а затем покинул Россию.

С 1957 года икона постоянно находится в Знаменском Соборе Архиерейского Синода в Нью-Йорке. С 2009 года каждое лето ее привозят в место обретения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
3
Российские и кубинские школьники в Международный день мира выпустили в небо стаю голубей
6
Венецианцы встретили овациями "Хор Турецкого" в театре La Fenice
8
В Грозном открыли цветочный парк в День чеченской женщины
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ошибка на памятнике Михаилу Калашникову устранена
2
Reuters: США считают, что испытание КНДР водородной бомбы станет радикальным шагом
3
Эксперты рассказали о преимуществах водородного топлива перед электродвигателями
4
Лавров: попытки мешать контртеррористической операции в Сирии не останутся без реакции
5
Житель Архангельска попробовал месяц прожить на МРОТ
6
Под Волгоградом задержан подозреваемый в убийстве пятилетней девочки
7
Пожар на складе боеприпасов в Донецкой области локализован
Темы дня
Новости партнеров
Реклама