В Москве прошла панихида по пожарным, погибшим год назад на тушении склада

ТАСС, 22 сентября. Сотрудники ГУ МЧС Москвы почтили в пятницу память восьми товарищей, погибших 22 сентября 2016 года во время ликвидации масштабного пожара на складе на Амурской улице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Панихида прошла в Храме-памятнике иконы Божией Матери Неопалимая купина в здании столичного главка МЧС, отслужил ее митрополит Арсений Истринский.

"В нашей памяти навсегда останутся наши товарищи, смело шагнувшие навстречу огненной стихии, проявившие мужество и героизм, оставшиеся до конца верными своему долгу и выбранной профессии. Их гибель очень больно отразилась на всем 12-тысячном гарнизоне Москвы. Я благодарен, что сегодня находился вместе с бойцами пожарной охраны", - сказал присутствовавший на панихиде начальник столичного ГУ МЧС РФ Илья Денисов.

В свою очередь митрополит выразил соболезнования пожарным Москвы, родственникам и близким погибших.

Тревожный вечер

Александр Юрчиков, Алексей Акимов, Роман Георгиев, Александр Коренцов, Павел Андрюшкин, Николай Голубев, Сергей Синелобов, Павел Макарочкин - они все служили в разных пожарных частях города и вечером 22 сентября 2016 года они одними из первых прибыли на пожар на Амурскую улицу. Сразу эвакуировали порядка 100 человек из горящего здания и приступили к тушению, которое осложняла запутанная планировка склада - его как пчелы в улье заполняли многочисленные фирмы. "Коммерческий беспредел. Собственникам плевать на безопасность, им главное уповать на выгоду", - скажут позже про это ветераны пожарной охраны.

"Это бывшая овощебаза. Здесь хранилось все, что можно, в том числе баллоны, пластик, трансформаторные подстанции, холодильные установки, аммиак", - уточняют они.

Из-за горящих химикатов раскалилось все внутри. Ситуация грозила катастрофой - на складе были газовые баллоны и 60 кг аммиака. Восьмерых пожарных отправили на крышу.

"По тактике пожаротушения необходимо было вскрывать кровлю, чтобы сбить температуру, которая достигала нескольких тысяч градусов. По-другому нельзя было войти, или надо было ждать, пока все сгорит и аммиак вместе с баллонами и другими химическим веществами взорвется", - объяснил тонкости бывший замначальника Главного управления ГУ МЧС по Москве, легендарный пожарный Виктор Климкин.

Действуя по всем правилам, пожарные не могли учесть, что при строительстве были допущены просчеты. Перекрытия просто не выдержали жара.

Все пожарные - герои

"До последнего оставалась надежда, что они живы", - говорили коллеги погибших. С ними пытались выйти на связь. Но на утро, спустя 14 часов тушения, когда удалось побороть пожар, подтвердились худшие опасения.

"Среди погибших пожарных были опытнейшие офицеры, командиры, которые сознательно пошли на кровлю, так как не было другой возможности тушить пожар, а крыша в это время не горела", - отметил руководитель Всероссийского добровольного пожарного общества Владимир Кудрявцев, в прошлом первый замначальника Северо-Западного регионального центра МЧС России.

Проститься с пожарными пришли едва ли не все пожарные и спасатели Москвы, которые не дежурили в этот день. Они стояли в очереди, чтобы проститься с коллегами, по всей длине Пречистенки. В последний путь огнеборцев провожали протяжные сирены пожарных автомобилей.

"Запомните, все пожарные - герои", - сказала тогда мать Александра Коренцова Светлана.

Указом президента РФ погибшие пожарные были награждены орденами Мужества. По приказу главы МЧС РФ, их семьи взяты на попечение министерства. Также героям будет установлен памятник возле столичного главка на Пречистенке.