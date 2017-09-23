Около двух тысяч спортсменов стали участниками Международного марафона во Владивостоке

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ВЛАДИВОСТОК, 23 сентября. /ТАСС/. Около 2 тысяч спортсменов стали в субботу участниками Второго международного марафона во Владивостоке. Они стартовали на острове Русский ранним утром, сообщили ТАСС в оргкомитете соревнований. В этом году Международный марафон открывает программу празднования традиционного праздника Приморья "День тигра", который посвящен охране природы и редких обитателей Уссурийской тайги.
"Всего на старт вышли около 2 тыс. человек - любителей и профессионалов. Приехали команды любителей бега из Японии, Китая и регионов России. Участникам не обязательно было бежать всю дистанцию, можно было выбрать один из трех маршрутов: 5, 21,1 или 42,2 километра. Также организаторы предусмотрели отдельную дистанцию для детей протяженностью в 1 км", - рассказали организаторы.
Всего, по данным организаторов, на старт вышли представители 18 стран и более чем 100 городов, представляющих свыше 30 регионов России.
Первыми на старт вышли участники самой короткой дистанции в 1 км. Эту дистанцию преодолели около 100 школьников разного возраста, а также спортсмены с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Дистанцию для них проложили в центре Владивостока.
Затем состоялся старт спортсменов на других дистанциях. Общий интерес прикован к двум из них: марафону и полумарафону. В этом году маршрут для этих дистанций проложили по самым живописным местам Владивостока. Так, маршрут марафона проложен по острову Русский, вантовым мостам Русский и Золотой, центральным улицам приморской столицы. Финиш состоится на главной площади Владивостока.
Первый международный марафон во Владивостоке состоялся год назад. Его победителями стали бегуны из Башкирии Андрей Сафронов и Сергей Петров. Они финишировали практически одновременно, пробежав дистанцию в 42,2 км с одним результатом 2 часа 23 минуты. Третьим стал спортсмен из Приморья Евгений Бушков, отставший от лидеров на 10 минут. В этом году все они также принимают участие в соревновании.