В Уссурийске открыли первый в России памятник работникам охотнадзора

ВЛАДИВОСТОК, 23 сентября. /ТАСС/. Первый в России памятник сотрудникам охотнадзора открыли в субботу в городе Уссурийске Приморского края. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Дальневосточного филиала АНО "Центр "Амурский тигр".

"В субботу возле здания администрации Уссурийского городского округа Приморского края состоялась церемония открытия скульптурной композиции "Памятник работнику Госохотнадзора. Она стала первой в России, посвященной людям, стоящим на страже природы", - рассказал представитель организации.

Скульптура изображает сотрудника охотнадзора, присевшего на бревно с маленьким тигренком на руках. Автор памятника - приморский скульптур Петр Чегодаев, уже известный по установленным во Владивостоке памятникам Владимиру Высоцкому, основателям дзюдо и Александру Солженицыну.

"Каждый день сотрудники Госохотнадзора выполняют сложную и опасную работу, находясь на передовой в борьбе с браконьерством. Обеспечивая порядок в лесу, они нередко рискуют собственным здоровьем, а иногда и жизнями. Только за текущий год на Дальнем Востоке произошло не менее трех случаев нападения на инспекторов", - прокомментировал представитель АНО "Центр "Амурский тигр" решение об установке композиции.

Открытие памятника - часть программы традиционного для Приморья праздника "День тигра". Так, после его открытия в Уссурийске начался приуроченный ко Дню тигра фестиваль танцевальных экологических команд. В нем принимают участие 27 команд из высших, средних и профессиональных учебных заведений города. Кроме этого, будут определены победители в конкурсах экологических костюмов "Тигриная мода", рисунков и плакатов "Сохраним тигра", фотографий "Хозяин Уссурийской тайги", декоративно-прикладного творчества "Уссурийский тигр".