Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям зоны деэскалации в провинции Хомс

ДАР-ЭЛЬ-КАБИРА /Сирия/, 23 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в субботу доставили очередной груз гуманитарной помощи в зону деэскалации в провинции Хомс. Раздача продуктов была организована на пункте пропуска в Дар-эль-Кабире.

"Сегодня в очередной раз в населенный пункт Дар-эль-Кабира Центром по примирению доставлен гуманитарный конвой с продуктами первой необходимости для жителей зоны деэскалации №2. В состав гуманитарного пакета входит мука, чай, рис, сахар и мясные консервы", - сообщил журналистам начальник группы доставки гуманитарных грузов Центра по примирению враждующих сторон подполковник Федор Очинский. По его словам, центр постоянно меняет точки доставки гуманитарных грузов, чтобы охватить все население каждой зоны деэскалации.

В пункт в Дар-эль-Кабире гуманитарную помощь привозят по меньшей мере раз в неделю. "Получаем продуктовые наборы, совместно собранные ЦПВС и правительством Сирии. Один-два раза в неделю русские приезжают на КПП в Дар-эль-Кабире и раздают гуманитарную помощь", - рассказал Хейсам Джанах, приехавший за продуктовым набором из Телль-Бисы (город в провинции Хомс).

Пункт пропуска и гуманитарный коридор в Дар-эль-Кабире был развернут более двух месяцев назад. Он позволяет жителям зоны деэскалации в провинции Хомс каждую неделю получать около 10 тонн гуманитарных грузов и обеспечивает доступ к бесплатной медицинской помощи.

В непосредственной близости от гуманитарного коридора находятся позиции боевиков вооруженной оппозиции "Свободная сирийская армия". За режимом прекращения огня в данной зоне следит российская военная полиция при поддержке сирийской армии.

"На пункте пропуска в Дар-эль-Кабире все спокойно, работает ЦПВС. Режим прекращения огня сирийская армия соблюдает. Гуманитарная помощь распределяется на пункте в Дар-эль-Кабире по мере поступления", - сообщил журналистам мастер-сержант Мухаммад Али Сулейман.