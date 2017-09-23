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В Приморье снят режим ЧС, введенный после ливневых дождей в августе

Общество
23 сентября, 7:34 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 23, сентября. /ТАСС

Всего в зону стихии в крае попали 34 населенных пункта, были подтоплены свыше 2 тыс. жилых домов и 2,4 тыс. придомовых территорий, в регионе размыло дороги, было повреждено железнодорожное полотно

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ВЛАДИВОСТОК, 23 сентября. /ТАСС/. Режим ЧС, введенный после наводнения в августе в Приморском крае, снят постановлением губернатора Владимира Миклушевского. Документ в субботу опубликован на сайте краевой администрации.

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"Постановляю отменить на территории Приморского края режим чрезвычайной ситуации регионального характера, снять региональный уровень реагирования", - указано в документе, подписанном главой региона.

Мощные ливни в начале августа вызвали масштабный паводок в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попали 34 населенных пункта, были подтоплены свыше 2 тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, в регионе размыло дороги, было повреждено железнодорожное полотно. В ликвидации последствий ливней на территории края было задействовано почти 4 тыс. человек, около 300 единиц техники. Более 17 тысяч пострадавших от наводнения жителей Приморья получили выплаты.

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