Первое издание "Гарри Поттера" продали на аукционе в США за $81 тыс.

Более 460 тыс. человек подписали в Великобритании петицию в поддержку компании UberОбщество 23 сентября, 11:46
Баскетболист "Нью-Йорка" Энтони согласен на переход в "Кливленд" или "Оклахому"Спорт 23 сентября, 11:35
Плющенко: фигурист Ханю способен еще не раз обновить мировой рекорд в олимпийском сезонеСпорт 23 сентября, 11:25
Источник: Калинин задержан в рамках дела об угрозах киносетям в связи с показом "Матильды"Происшествия 23 сентября, 11:18
Спортсмен из Воронежской области стал победителем Владивостокского марафонаСпорт 23 сентября, 11:17
В Донецке произошло покушение на министра доходов и сборов ДНРПроисшествия 23 сентября, 11:10
Президент "Барыса": клуб планирует как можно дальше пройти в плей-офф КХЛСпорт 23 сентября, 11:08
Источник: три прототипа "Сармата" испытают до середины 2018 годаАрмия и ОПК 23 сентября, 11:08
МВД возбудило дело о давлении на кинотеатры в связи с показами фильма "Матильда"Происшествия 23 сентября, 10:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Первое издание первой части серии книг о Гарри Поттере продано на аукционе в США за $81,2 тыс., превысив свою изначальную стоимость более чем в 5 тыс. раз. Об этом сообщил аукционный дом Heritage Auctions, являвшийся устроителем торгов.
Таким образом установлен аукционный рекорд для неподписанной автором художественной книги. Предыдущий рекорд также поставило первое издание "Гарри Поттера", ушедшее с молотка в прошлом году. Тогда за книгу отдали около $60 тыс.
Первая часть популярного книжного цикла писательницы Джоан Роулинг под названием "Гарри Поттер и философский камень" (Harry Potter and the Philosopher’s Stone) была издана в 1997 году британским издательством Bloomsbury тиражом всего в 500 экземпляров.
Реализованная на аукционе книга была куплена в Великобритании в том же году за примерно 11 фунтов стерлингов (около $15) и до настоящего времени находилась в частной коллекции.
"Мы продавали множество замечательных вещей, связанных с миром Гарри Поттера, однако мы никогда не задумывались о рекордах", - заявил глава букинистического отделения базирующегося в Далласе (штат Техас) аукциона Джеймс Гэннон. По его словам, речь идет о "самой большой сумме, вырученной на аукционе, за любую копию неподписанного автором художественного произведения по крайней мере за последние 50 лет".
Цикл из семи романов о Гарри Поттере издан общим тиражом в более 500 млн экземпляров. Книги переведены на свыше 70 языков, включая русский. Последняя часть этой саги, получившей небывалую популярность во всем мире, вышла в свет в 2007 году. У всех семи книг существуют успешные голливудские экранизации, которые в кинопрокате заработали в общей сложности более $7 млрд.