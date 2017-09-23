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Первое издание "Гарри Поттера" продали на аукционе в США за $81 тыс.

Общество
23 сентября, 10:01 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков

Таким образом установлен аукционный рекорд для неподписанной автором художественной книги

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© AP Photo/Sang Tan

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Первое издание первой части серии книг о Гарри Поттере продано на аукционе в США за $81,2 тыс., превысив свою изначальную стоимость более чем в 5 тыс. раз. Об этом сообщил аукционный дом Heritage Auctions, являвшийся устроителем торгов.

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Таким образом установлен аукционный рекорд для неподписанной автором художественной книги. Предыдущий рекорд также поставило первое издание "Гарри Поттера", ушедшее с молотка в прошлом году. Тогда за книгу отдали около $60 тыс.

Первая часть популярного книжного цикла писательницы Джоан Роулинг под названием "Гарри Поттер и философский камень" (Harry Potter and the Philosopher’s Stone) была издана в 1997 году британским издательством Bloomsbury тиражом всего в 500 экземпляров.

Реализованная на аукционе книга была куплена в Великобритании в том же году за примерно 11 фунтов стерлингов (около $15) и до настоящего времени находилась в частной коллекции.

"Мы продавали множество замечательных вещей, связанных с миром Гарри Поттера, однако мы никогда не задумывались о рекордах", - заявил глава букинистического отделения базирующегося в Далласе (штат Техас) аукциона Джеймс Гэннон. По его словам, речь идет о "самой большой сумме, вырученной на аукционе, за любую копию неподписанного автором художественного произведения по крайней мере за последние 50 лет".

Цикл из семи романов о Гарри Поттере издан общим тиражом в более 500 млн экземпляров. Книги переведены на свыше 70 языков, включая русский. Последняя часть этой саги, получившей небывалую популярность во всем мире, вышла в свет в 2007 году. У всех семи книг существуют успешные голливудские экранизации, которые в кинопрокате заработали в общей сложности более $7 млрд.

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