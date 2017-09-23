Путин отметил просветительскую миссию фестиваля "День тигра"

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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие организаторам, участникам и гостям международного фестиваля "День тигра" во Владивостоке. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Кремля.
"Мероприятия, посвященные проблемам сохранения популяции амурского тигра, проходят во Владивостоке уже в 18-й раз. Как и в прошлые годы, они создают в городе яркую, праздничную атмосферу, вызывают неподдельный интерес людей разных возрастов и профессий. Но главное, фестиваль выполняет высокую просветительскую миссию - привлекает широкое общественное внимание к вопросам экологии, сбережения биологического многообразия, живого мира планеты", - говорится, в частности, в приветственной телеграмме.
"Важно, что находившийся на грани исчезновения амурский тигр взят под охрану государства, и благодаря усилиям зоологов, егерей, волонтеров, многих неравнодушных защитников дикой природы сегодня его численность возрастает, а в обществе формируется бережное отношение к этому краснокнижному хищнику, который, несмотря на свою силу и мощь, остро нуждается в нашей заботе", - отметил Путин.
Президент выразил искреннюю признательность "всем, кто причастен к этому серьезному и по-настоящему благородному делу", и пожелал им успехов.
"День тигра" - экологический праздник, отмечаемый в столице Приморского края в последнее воскресенье сентября с 2000 года. Цель праздника - привлечение внимания общественности к проблеме сохранения дикой природы, в том числе амурского тигра. Этих животных, по данным учета 2015 года, в природе осталось около 540 особей и 90% их живут в лесах Приморского и Хабаровского краев. В этом году программа праздника занимает два дня - 23 и 24 сентября.