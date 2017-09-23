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Первый центр протонной терапии в Петербурге начал работу в тестовом режиме

Общество
23 сентября, 10:47 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 23, сентября. /ТАСС

На лечение 25 пациентов в 2017 году из бюджета города выделено 48,75 млн рублей

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Первый в России клинический центр протонно-лучевой терапии для лечения онкологических заболеваний в Санкт-Петербурге начал работать в тестовом режиме диагностики пациентов. Об этом в субботу журналистам сообщил председатель правления Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС) Аркадий Столпнер. МИБС является инвестором проекта.

"Вчера приняли первых пациентов - центр начал работу в тестовом режиме. В полном объеме работает диагностическое отделение, проводятся исследования пациентов на томографах последнего поколения, идет подготовка больных к лечению, изготавливаются индивидуальные средства фиксации, разрабатываются планы лечения", - сказал Столпнер.

Непосредственно лечение может начаться через месяц-полтора.

По его словам, в текущем году лечение пройдут единицы пациентов, а уже в 2018 году центр примет около 400 человек. В дальнейшем в центре смогут проходить лечение до 800 человек в год наиболее прогрессивным на сегодня методом лучевой терапии. Половину этого потока составят дети.

В текущем году из бюджета Петербурга выделено 48,75 млн рублей на лечение 25 пациентов. В следующем году планируется профинансировать лечение 100 пациентов, также центр будет принимать пациентов со всей страны и делать платные операции. По словам Столпнера, стоимость лечения составляет 2 млн рублей, что значительно ниже цен в центрах Европы и США, где необходимо заплатить от €50 тыс. до $150 тыс.

Инвестиции составили 7,5 млрд рублей, срок окупаемости - 14 лет. Соглашение о реализации инвестпроекта было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2015 году.

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