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Медведев поздравил "Яндекс" с 20-летием

Общество
23 сентября, 10:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, сентября. /ТАСС

Глава правительства высоко оценил профессионализм коллектива компании

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© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил коллектив "Яндекса" с 20-летием со дня образования компании. Текст поздравительной телеграммы опубликован в субботу на сайте правительства РФ.

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По словам главы кабмина, за годы со дня образования "Яндекс" стал крупнейшим российским интернет-ресурсом, набирающим популярность в том числе среди пользователей из других стран. "Вам всегда удавалось быть в числе первых - в использовании современных технических возможностей и в создании новых интересных проектов. Именно это стало вашим фирменным стилем и позволяет оставаться одним из лидеров в онлайн-пространстве страны, на равных конкурировать с зарубежными коллегами", - отметил Медведев.

"Сегодня "Яндекс" - это стартовая страница для миллионов пользователей. С помощью ваших сервисов и приложений люди узнают новости, планируют свой маршрут, делают покупки онлайн, слушают хорошую музыку, общаются и, конечно, ищут ответы на интересующие их вопросы. Здесь действительно "найдется все". А главное - в "Яндексе" работают высококлассные программисты, инженеры и редакторы - словом, настоящая команда профессионалов", - подчеркнул он.

Премьер пожелал коллективу компании новых успехов и идей.

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