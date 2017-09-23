Медведев поздравил "Яндекс" с 20-летием

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил коллектив "Яндекса" с 20-летием со дня образования компании. Текст поздравительной телеграммы опубликован в субботу на сайте правительства РФ.

По словам главы кабмина, за годы со дня образования "Яндекс" стал крупнейшим российским интернет-ресурсом, набирающим популярность в том числе среди пользователей из других стран. "Вам всегда удавалось быть в числе первых - в использовании современных технических возможностей и в создании новых интересных проектов. Именно это стало вашим фирменным стилем и позволяет оставаться одним из лидеров в онлайн-пространстве страны, на равных конкурировать с зарубежными коллегами", - отметил Медведев.

"Сегодня "Яндекс" - это стартовая страница для миллионов пользователей. С помощью ваших сервисов и приложений люди узнают новости, планируют свой маршрут, делают покупки онлайн, слушают хорошую музыку, общаются и, конечно, ищут ответы на интересующие их вопросы. Здесь действительно "найдется все". А главное - в "Яндексе" работают высококлассные программисты, инженеры и редакторы - словом, настоящая команда профессионалов", - подчеркнул он.

Премьер пожелал коллективу компании новых успехов и идей.