Путин поздравил жителей Смоленской области с 80-летием ее образования

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Смоленской области с 80-летием со дня ее образования. Текст поздравительной телеграммы опубликован в субботу на сайте Кремля.

"Древняя Смоленская земля всегда надежно защищала западные рубежи России, служила форпостом на подступах к Москве. Но не только ратными победами славится Смоленщина. Она взрастила и воспитала блистательную плеяду выдающихся писателей и поэтов, полководцев и государственных деятелей, стала родиной первого космонавта Ю. А. Гагарина. Их подвиги и свершения - достойный пример гражданского долга, стремления неустанно трудиться на благо Отечества", - говорится в поздравлении главы государства.

"Важно, что вы с уважением относитесь к истории края, к памяти своих отцов и дедов. Реальными делами и инициативами содействуете социально-экономическому развитию области, решению востребованных инфраструктурных задач", - добавил президент.

Путин пожелал жителям области успехов, удачи и благополучия.