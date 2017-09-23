Сезон дрифта в Хабаровске закроют шоу гонщиков и заездами у арены "Ерофей"

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ХАБАРОВСК, 23 сентября. /ТАСС/. Дрифт-шоу с участием пилотов чемпионата Drift Day пройдет в воскресенье в Хабаровске. Хабаровские гонщики из команды Double D"/DSL.Khv представят парные заезды и показательные выступления, сообщили ТАСС в команде-устроителе шоу.
"Это будут заключительные показательные выступления 16 хабаровских дрифтеров в нынешнем сезоне, впервые они будут бесплатными для горожан. Шоу займет около полутора часов и пройдет на парковочной площадке арены "Ерофей" (крытая ледовая арена для хоккея с мячом - прим. ТАСС)", - сказали организаторы.
В оргкомитете уточнили, что гонщики из хабаровской дрифт-команды продемонстрируют зрителям парные заезды и показательные выступления с десятью различными элементами дрифта. "Это будет яркое шоу, много дыма и драйва", - отметили устроители.
Участникам шоу его инициаторы готовят сюрприз - дрифт-такси. Суть этого развлечения состоит в следующем: пассажир располагается на пассажирском месте дрифт-кара, пристегивается ремнями безопасности, надевает шлем, и пилот проезжает с ним в дрифте трассу на тренировочной площадке. Начало шоу на у арены "Ерофей" в 17 часов по местному времени (10:00 мск).
Дрифт (англ. Drift) - вид автоспорта, которые отличается использованием управляемого заноса на максимально возможных для удержания на трассе скорости и угла к траектории.