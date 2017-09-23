Адвокат Учителя считает, что в действиях Поклонской есть признаки нескольких преступлений

Боксер Кудряшов со второй попытки показал нужный вес перед боем с ДортикосомСпорт 23 сентября, 13:26
Глава НОК Франции не допускает возможности бойкота ОИ-2018 в Южной КорееСпорт 23 сентября, 13:06
Венсан Кассель сыграл главную роль во французском фильме о ГогенеКультура 23 сентября, 12:57
Каррера заявил, что основная трудность для него в России - это языковой барьерСпорт 23 сентября, 12:51
Каррера: "Спартак" будет думать над исправлением летних трансферных недоработокСпорт 23 сентября, 12:45
Мэй: Великобритания выходит из ЕС, но не покидает ЕвропуМеждународная панорама 23 сентября, 12:42
Каленга: боксер Кудряшов может преподнести сюрпризы кубинцу ДортикосуСпорт 23 сентября, 12:41
Каррера: футболисту "Спартака" Промесу подошел бы чемпионат АнглииСпорт 23 сентября, 12:34
Причиной землетрясения в КНДР мог быть взрывПроисшествия 23 сентября, 12:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Адвокат режиссера Алексея Учителя, создателя фильма "Матильда", Константин Добрынин считает, что в действиях депутата Госдумы Натальи Поклонской усматриваются признаки нескольких преступлений. Так он прокомментировал ТАСС заявление МВД России о возбуждении уголовного дела о давлении на кинотеатры в связи с показом фильма "Матильда".
"Надо иметь ввиду, что деятельность Поклонской с самого начала псевдоправовой атаки на фильм "Матильда" и режиссера Алексея Учителя, как нам кажется, имеет ряд признаков нескольких составов преступлений и должна быть пристрастно оценена правоохранительными органами государства", - сказал адвокат Добрынин.
По его мнению, "вся деятельность Поклонской в отношении Алексея Учителя мало того, что противозаконна, так еще и подрывает авторитет государственной власти".
Ранее МВД сообщило о возбуждении уголовного дела по факту принуждения владельцев киносетей не показывать фильм Учителя "Матильда". В рамках этого уголовного дела задержан лидер движения "Христианское государство" Александр Калинин, уточнил источник в правоохранительных органах.
"Следственным управлением УВД по Центральному административному округу ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по факту принуждения руководства коммерческой организации, осуществляющей деятельность в области демонстрации кинофильмов, к отказу от демонстрации художественного фильма в сети кинотеатров под угрозой применения насилия в отношении зрителей киносети и причинения вреда и нанесения ущерба собственникам кинотеатров", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, по подозрению в совершении этого преступления задержан руководитель одной из общественных организаций.