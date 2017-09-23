Адвокат Учителя считает, что в действиях Поклонской есть признаки нескольких преступлений

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Адвокат режиссера Алексея Учителя, создателя фильма "Матильда", Константин Добрынин считает, что в действиях депутата Госдумы Натальи Поклонской усматриваются признаки нескольких преступлений. Так он прокомментировал ТАСС заявление МВД России о возбуждении уголовного дела о давлении на кинотеатры в связи с показом фильма "Матильда".

"Надо иметь ввиду, что деятельность Поклонской с самого начала псевдоправовой атаки на фильм "Матильда" и режиссера Алексея Учителя, как нам кажется, имеет ряд признаков нескольких составов преступлений и должна быть пристрастно оценена правоохранительными органами государства", - сказал адвокат Добрынин.

По его мнению, "вся деятельность Поклонской в отношении Алексея Учителя мало того, что противозаконна, так еще и подрывает авторитет государственной власти".

Ранее МВД сообщило о возбуждении уголовного дела по факту принуждения владельцев киносетей не показывать фильм Учителя "Матильда". В рамках этого уголовного дела задержан лидер движения "Христианское государство" Александр Калинин, уточнил источник в правоохранительных органах.

"Следственным управлением УВД по Центральному административному округу ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по факту принуждения руководства коммерческой организации, осуществляющей деятельность в области демонстрации кинофильмов, к отказу от демонстрации художественного фильма в сети кинотеатров под угрозой применения насилия в отношении зрителей киносети и причинения вреда и нанесения ущерба собственникам кинотеатров", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, по подозрению в совершении этого преступления задержан руководитель одной из общественных организаций.