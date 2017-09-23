Росгосцирк планирует привести в порядок все цирки в стране за пять-семь лет

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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 23 сентября. /ТАСС/. Росгосцирк планирует за пять-семь лет привести в надлежащее состояние цирки во всех российских регионах. Об этом в субботу сообщил ТАСС генеральный директор ФКП "Росгосцирк" Дмитрий Иванов, который находится в Нижнем Тагиле на открытии цирка после реконструкции.
"Мы открываем в этом году Кисловодск [цирк в Кисловодске], Владивосток, в следующем году мы ставим на ремонт Красноярск, в плане у нас Пермь, Киров, поэтому такая большая программа реконструкции, реставрации и капитального ремонта. Я полагаю, что мы в течение пяти-семи лет должны привести в надлежащее состояние все цирки России - это первая задача, а вторая, тоже целевая программа, - это наполнить цирки высокохудожественными программами", - сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что открытие цирка в Нижнем Тагиле является "удачным сочетанием желания местных властей и федеральных возможностей".
"Я бы назвал цирк в Нижнем Тагиле эталонным, потому что здесь предусмотрено абсолютно все: и для маломобильных, и для безопасности, и для содержания животных, и для комфортного проживания артистов, и для комфортного пребывания зрителей", - пояснил он.
Нижнетагильский государственный цирк - восьмигранное здание с куполом, которое было построено в 1975 году. Цирк рассчитан на 2 тыс. зрителей. Ранее сообщалось, что на ремонт здания ушло более года. Финансирование было полностью федеральным из Росгосцирка. Общая стоимость работ превысила 500 млн рублей.