МЧС России направит гуманитарную помощь пострадавшей от урагана "Ирма" Кубе

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. МЧС России направит 1 тыс. 200 т строительных материалов в качестве гуманитарной помощи пострадавшей от урагана "Ирма" Кубе. Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков в субботу в ходе переговоров с заместителем председателя Совета министров Республики Куба Рикардо Кабрисасом Руисом.

"По решению руководства РФ, в соответствии с вашим обращением, МЧС России уже приступило к осуществлению гуманитарной операции по доставке более 1 тыс. 200 т строительных материалов", - сказал Пучков. Министр отметил, что груз будет отправлен на Кубу морским транспортом из порта Новороссийск.

В свою очередь Рикардо Кабрисас Руис поблагодарил российского министра за оказываемую Кубе помощь и подчеркнул, что ураган "Ирма" стал пятым ураганом подобной силы и в отличие от предыдущих коснулся всех регионов страны. "По информации, которая поступает от института нашей страны, подобных явлений всего было пять. Причем предыдущие ураганы касались только определенных районов Кубы, а на этот раз у урагана были такие характеристики, что он прошел через 10 провинций Кубы, причем проходил с востока на запад с пятибалльной мощностью по шкале Рихтера", - сказал Руис.

Он отметил, что ураган нанес большой ущерб энергетике. "Ее нам до сих пор не удалось восстановить", - сказал он, добавив, что также большой ущерб нанесен сельскому хозяйству, в частности, большие убытки понес урожай сахарного тростника.

Зампред Совета министров сообщил, что в силу изменения климата усиливающиеся ураганы в Карибском регионе чередуются с сильной засухой. "Необходимо вести исследования по тому, какой эффект эти ураганы оказывают на нашу страну. Согласно исследованиям, некоторые районы Кубы в результате увеличения уровня воды в море могут оказаться под водой", - пояснил он.

Ураган "Ирма" - самый мощный в Атлантике как минимум за последнее десятилетие - в начале сентября пронесся практически по всему северному побережью Кубы. Последствия разгула стихии ощутила на себе вся страна. "Ирма" унесла жизни 10 человек на Кубе и причинила серьезный ущерб экономике страны.