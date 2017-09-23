МЧС объявило экстренное предупреждение в Краснодарском крае в связи с грозами и ливнями

КРАСНОДАР, 23 сентября. /ТАСС/. Экстренное предупреждение объявлено в Краснодарском крае в связи с ожидающимися в регионе грозовыми ливнями и градом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Экстренное предупреждение по комплексу неблагоприятных метеоявлений на 23-24 cентября объявлено в регионе. В ближайшие три-шесть часов и до конца суток 23-24 сентября местами в Краснодарском крае ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с", - говорится в сообщении ведомства.

Краснодарские спасатели рекомендуют жителям и гостям региона соблюдать элементарные требования безопасности - при грозе по возможности оставаться дома, а если гроза застала на улице - не укрываться от нее под деревьями.