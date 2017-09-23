Эксперт: Петербург имеет потенциал стать столицей моды России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербург имеет потенциал, даже больший, чем Москва, стать столицей российской моды из-за уникальной ментальности. Об этом в субботу сообщил ТАСС директор департамента одежды, белья и аксессуаров компании Faberlic Андрей Бурматиков.

"Самой большой потенциал, даже больше, чем Москва. Есть одна уникальная особенность: все, что придумывается в Петербурге, продается по всей стране. Все, что производится и придумывается по всей стране - не всегда хорошо продается в Петербурге. Потому что уникальная ментальность здесь, все-таки окно [в Европу] прорубили 300 лет назад, оно все равно сквозит и оно дает этот свежий воздух и независимость, а для моды нужна независимость позиций", - сказал он в кулуарах Первой всероссийской ярмарки одежды, обуви и текстиля, которая с 23 сентября по 6 октября проходит в Петербурге.

По словам эксперта, российским дизайнерам предстоит долгий путь к мировому признанию, но потенциал у отечественной модной индустрии безусловно есть. "Бренд может быть успешен, только если он доминирует на собственном рынке, сейчас этого не происходит. У российской индустрии моды есть большой потенциал, важно вкладывать в молодых дизайнеров", - отметил он в ходе круглого стола в рамках ярмарки.

В июне этого года Петербург был официально объявлен центром, где будут сосредоточены главные ресурсы развития модной индустрии страны. Власти Петербурга уже начали работу на комплексной программой развития города как столицы моды и готовы помогать молодым дизайнерам, рассказал журналистам глава городского комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Эльгиз Качаев.

"Стабильно будем участвовать в мировых выставках, потому что по-другому не сделать. Милан и Париж прошли это несколько десятилетий назад, и они готовы участвовать, помогать. Они не чувствуют в Петербурге конкуренцию, потому что у Парижа свое место, а у Петербурга свое", - сказал он.

По словам главы комитета, молодыми дизайнерами из Петербурга уже заинтересовались на парижском показе Who's next, первая группа модельеров может поехать на показ уже в начале следующего года. "Наша задача - насытить город модными событиями. Кензо Такада (основатель дома Kenzo посетил Петербург 19 сентября - прим. ТАСС) приехал, и это как символ для нас. Такая звезда приехал и поддержал нас в этой стратегии", - пояснил он.

Первая всероссийская ярмарка одежды, обуви и текстиля, организованная Минпромторгом РФ, проходит с 23 сентября по 6 октября проходит в Петербурге. В ярмарке принимают участие 50 российских производителей из разных уголков страны - Ленинградской области, Иваново, Пскова, Краснодарского края и Новосибирска.