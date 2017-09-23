Деревню в Новой Гвинее назвали в честь российского этнографа Миклухо-Маклая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Власти Новой Гвинеи переименовали деревню, возле которой 146 лет назад высадился российский ученый этнограф Николай Миклухо-Маклай, в его честь - Маклай. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС прямой потомок и полный тезка ученого Николай Миклухо-Маклай - младший, совершающий экспедицию по Новой Гвинее вместе с группой российских ученых.

"Люди, живущие в этой деревне, ухаживают за мемориалом в честь Миклухо-Маклая на мысе Гарагаси. Там повсюду скошены газоны и все очень аккуратно и чисто", - рассказал он, отметив, что новое название официально утверждено правительством и будет нанесено на все карты.

Прежде деревня не имела названия. Деревня была основана Аселем - потомком и главой семьи Туя - первого папуаса, вступившего в контакт с Миклухо-Маклаем 146 лет назад.

По словам Миклухо-Маклая, гостей встретили очень радушно, им позволили участвовать в закрытых для европейцев ритуалах. "Они очень доброжелательные и оказывают много чести нашей экспедиции, допуская участвовать в различных закрытых для европейцев ритуалах", - рассказал путешественник. Для встречи с путешественниками прибыл сэр Майкл Сомаре - человек, которого называют "отцом нации" независимого государства Папуа - Новая Гвинея.

Подарки из России

Группа привезла в подарок местным жителям подарки из России - традиционные русские валенки, документальный фильм о Николае II "Император, который знал свою судьбу", и живую свинью, которая считается в Новой Гвинее очень ценным подарком.

В планах - демонстрация местным жителям фотографий предметов из коллекции, собранной Миклухо-Маклаем в XIX веке в Новой Гвинее и хранящейся в Музее антропологии и этнографии РАН. На снимках - якорь из корней деревьев, скамейка, предназначенная для сна.

"Мы хотим выяснить, используются ли эти предметы в быту папуасов и каково их назначение", - отметил собеседник агентства. Таким образом участники экспедиции планируют исследовать динамику культуры и быта местного населения.

Экспедиция в Новую Гвинею стартовала 11 сентября, возвращение в Петербург запланировано на 8 октября.