В Смоленске в день 80-летия образования области открыт памятник Пржевальскому

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Памятник путешественнику, географу Николаю Пржевальскому торжественно открыт в субботу в Смоленске в рамках празднования Дня города и 80-летней годовщины образования Смоленской области. Как сообщили ТАСС в администрации региона, идея памятника появилась почти 10 лет назад, но воплотить ее удалось лишь в нынешнем году благодаря помощи Русского географического общества.

"Памятник путешественнику и географу Николаю Пржевальскому торжественно открыт сегодня в Смоленске на улице Дзержинского", - сказали в обладминистрации.

Там добавили, что идея установки памятника уроженцу региона была высказана почти 10 лет назад. Планировалось, что памятник появится к 175-летнему юбилею ученого в 2014-м году. Однако деньги на возведение собирали среди жителей региона и к тому моменту не удалось набрать необходимой суммы. После региональные власти обратились за помощью к президенту Русского географического общества Сергею Шойгу, который распорядился выделить финансирование. Итоговая стоимость монумента составила около 6 млн рублей.

Бронзовая статуя установлена на гранитном постаменте, на котором размещен девиз путешественника - "Несгибаемый дух все превозможет".

О праздновании

Датой образования Смоленской губернии считается 1708 год, в 2008 году праздновалось 300-летие образование губернии. После революции в 1917 году происходил ряд изменений территорий Смоленской губернии и соседних областей. Окончательно в современных границах Смоленская область стала самостоятельной территориальной единицей в составе страны в 1937 году. В сентябре этого года отмечается 80-летний юбилей с даты ее создания.

Областной центр - город Смоленск - в сентябре отмечает 1154-ю годовщину с даты основания. Праздник также совмещен с 74-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

В рамках праздника в небе над Смоленском состоялся авиапарад с участием боевых вертолетов Ми-8, Ми-24 и Ка-52 Вооруженных сил РФ, а также культурно-массовые мероприятия для жителей и гостей города. Завершится праздник в субботу вечером фейерверком в центральном парке культуры и отдыха города.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин поздравил жителей Смоленской области с 80-летием со дня ее образования. Текст поздравительной телеграммы от главы государства опубликован на сайте Кремля.

О Пржевальском

Николай Михайлович Пржевальский (1839-1888 гг.) - русский географ и путешественник, который известен несколькими экспедициями в горы Центральной Азии и составлением их описания. В ходе исследований им были открыты новые виды животных, среди которых дикий верблюд, гималайский медведь, а также дикая лошадь, которая названа в честь ученого лошадью Пржевальского.

Путешественнику установлен ряд памятников - в Александровском саду Санкт-Петербурга, бюст в Московском госуниверситете, а также на его могиле в Киргизии недалеко от озера Иссык-Куль. Памятник в Смоленске стал первым, который установлен на родине Пржевальского.