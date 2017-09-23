Водителей в РФ обяжут носить светоотражающие жилеты при остановке за городом в темноте

Футболист ЦСКА Фернандес получил сотрясение мозга в матче с "Динамо"Спорт 23 сентября, 17:44
Трамп отменил приглашение в Белый дом для баскетболиста НБА КарриСпорт 23 сентября, 17:25
Шишкарев: перед женской сборной РФ по гандболу стоит задача завоевать медали на ЧМ-2017Спорт 23 сентября, 17:16
СКА одержал 14-ю победу подряд в КХЛ, забросив девять шайб "Югре"Спорт 23 сентября, 17:00
Эксперт: реакция рынка евробондов на повышение Fitch прогноза по РФ будет ограниченнойЭкономика и бизнес 23 сентября, 16:58
Фигуристка Медведева стала победительницей турнира в БратиславеСпорт 23 сентября, 16:55
Футболисты "Динамо" перед игрой с ЦСКА поддержали травмированных Панченко и РыковаСпорт 23 сентября, 16:50
Жуков: гольф в России развивается благодаря включению в олимпийскую программуСпорт 23 сентября, 16:47
Боксер Градович проведет претендентский бой за титул IBF с австралийцем ДохениСпорт 23 сентября, 16:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Водителей автомобилей обяжут носить светоотражающие жилеты при остановке вне населенных пунктов в темное время суток или в условиях плохой видимости. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-центре МВД РФ.
"МВД России подготовлен проект постановления правительства РФ о внесении изменений в правила дорожного движения, согласно которому предлагается дополнить правила новым пунктом 2.3.4. Нововведение будет заключаться в обязанности водителя при вынужденной остановке транспортного средства или ДТП вне населенных пунктов в темное время суток находиться в куртке или жилете со светоотражающими полосами", - сказали в пресс-центре.
Такое же требование будет действовать в случае условий ограниченной видимости.
В МВД подчеркнули, что эти требования вводятся в соответствии со статистикой. "Количество наездов на водителей, которые вышли в темное время суток из автомобилей, возросло. В настоящее время обязанность ношения светоотражающих предметов не установлена. За шесть месяцев 2017 года произошло 66 таких ДТП, что почти на 5% больше аналогичного показателя прошлого года", - пояснили в министерстве.
В пресс-центре добавили, что в большинстве случаев водители находились на проезжей части в темной одежде, что не позволяло водителям других машин вовремя их заметить. "Наличие защитного жилета у водителей обязательно во многих европейских странах, положительный опыт использования которых подтверждает целесообразность внедрения указанной практики и в Российской Федерации", - подчеркнули в МВД.
Сейчас проект постановления проходит процедуру общественного обсуждения на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения.