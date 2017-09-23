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Водителей в РФ обяжут носить светоотражающие жилеты при остановке за городом в темноте

Общество
23 сентября, 16:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, сентября. /ТАСС

Такое же требование будет действовать в случае условий ограниченной видимости

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Материал из 1 страницы
© REUTERS/Stephane Mahe

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Водителей автомобилей обяжут носить светоотражающие жилеты при остановке вне населенных пунктов в темное время суток или в условиях плохой видимости. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-центре МВД РФ.

"МВД России подготовлен проект постановления правительства РФ о внесении изменений в правила дорожного движения, согласно которому предлагается дополнить правила новым пунктом 2.3.4. Нововведение будет заключаться в обязанности водителя при вынужденной остановке транспортного средства или ДТП вне населенных пунктов в темное время суток находиться в куртке или жилете со светоотражающими полосами", - сказали в пресс-центре.

Такое же требование будет действовать в случае условий ограниченной видимости.

В МВД подчеркнули, что эти требования вводятся в соответствии со статистикой. "Количество наездов на водителей, которые вышли в темное время суток из автомобилей, возросло. В настоящее время обязанность ношения светоотражающих предметов не установлена. За шесть месяцев 2017 года произошло 66 таких ДТП, что почти на 5% больше аналогичного показателя прошлого года", - пояснили в министерстве.

В пресс-центре добавили, что в большинстве случаев водители находились на проезжей части в темной одежде, что не позволяло водителям других машин вовремя их заметить. "Наличие защитного жилета у водителей обязательно во многих европейских странах, положительный опыт использования которых подтверждает целесообразность внедрения указанной практики и в Российской Федерации", - подчеркнули в МВД.

Сейчас проект постановления проходит процедуру общественного обсуждения на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения.

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