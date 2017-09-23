Более 500 семей собрал первый веломаскарад в Ставрополе

СТАВРОПОЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Жители Ставрополья отмечают в субботу День края и 240-летний юбилей города Ставрополя. Столица региона стала центром проведения основных праздничных мероприятий: в городе прошел первый веломаскарад, кондитеры изготовили рекордный чизкейк весом более 4 тонн, а представители российских регионов и зарубежных стран сражаются на международном турнире по средневековым боям, передает корреспондент ТАСС.

Одним из первых праздничных массовых мероприятий в субботу в Ставрополе стал веломаскарад. "Он проводится в нашем городе впервые, участниками стали более 500 семей. Никаких ограничений в фантазии нет - все подготовили карнавальные костюмы по своему желанию и выбору, соревнования на скорость тоже нет, это просто велопрогулка для хорошего настроения", - сказала ТАСС руководитель комитета образования администрации города Ставрополя Елена Букша.

На велосипедах по городу прокатились русские богатыри, клоуны, герои мультфильмов, русских сказок и литературных произведений. "На веломаскарад мы приехали всей семьей, вместе с сыном Елисеем и супругой, в костюмах божьих коровок, так как мы семья Жуковых", - рассказал участник веломаскарада Евгений Жуков.

Ставропольчане Леонид и Елена Дурманы для маскарада подготовили костюмы Миледи и гвардейца кардинала. "Выбрали французское средневековье, костюмы делала моя жена. Хотелось сделать что-то сложное, красивое", - пояснил Леонид.

Чизкейк-рекордсмен

В юбилейный день города в Ставрополе был установлен рекорд - местные кондитеры изготовили самый большой в мире чизкейк. "Предыдущий рекорд был установлен в Америке, чизкейк весил 3 тонны 129 кг, мы его планируем перебить. К проекту мы готовились около года, в общей сложности работали около 100 человек, непосредственно приготовлением занимались порядка 20 человек", - сообщила ТАСС руководитель отдела маркетинга компании "Чизберри" Тамара Бондарь.

Для соблюдения санитарных норм чизкейк готовили в специальном шатре с холодильным оборудованием. Приготовление началось около 10 часов утра 22 сентября и закончилось около полуночи в тот же день, 23 сентября параметры торта были официально зафиксированы. "Представители Федерального центра стандартизации измерили диаметр чизкейка, его высоту и, самое главное - вес", - отметила Бондарь.

Диаметр чизкейка составил почти три метра, высота - около метра, вес - 4 тонны 241 кг. Представители Книги рекордов Гиннесса не смогли приехать в Ставрополе, но для фиксации рекорда была организована прямая трансляция. Одними из первых торт попробовали губернатор края Владимир Владимиров и почетные гости праздника, после чего порции чизкейка раздали ставропольчанам. По данным пресс-службы губернатора, кондитерское изделие разделили на 40 тыс. порций.

Средневековые бои

Юбилею города в субботу был посвящен и Международный турнир по средневековым боям "Град креста", участниками которого стали более 70 представителей российских городов, Белоруссии и Франции. В программу вошли поединки "один на один", "пять на пять" и зрелищный бой между командами, в каждую из которых вошли по 21 рыцарю.

"Это рейтинговый турнир, победитель сможет отправиться на чемпионат России и получит шанс войти в сборную страны. Поединки проводятся в полный контакт, никаких постановочных боев, это достаточно жесткий вид спорта. Участники используют доспехи и оружие - аналоги средневековых комплексов вооружения", - сказал ТАСС организатор турнира Евгений Аксельрод.

Средний вес доспехов и полного комплекта вооружения у каждого бойца составляет около 25-35 килограммов. "Бои полноконтактные, травмоопасные, поэтому каждый боец допускается только с полным комплектом защитного снаряжения. Бои достаточно тяжелые - боец в шлеме испытывает кислородное голодание, физическую нагрузку, стресс, сильный термический удар - температура под доспехами на 15 градусов выше, чем снаружи", - пояснил участник турнира, руководитель клуба "Волчья дружина" (город Армавир) Денис Покидышев.

Обновленный город

Подготовка к юбилейной дате в Ставрополе началась заранее - в городе отремонтированы 22 улицы, тротуары, обновили одну из центральных площадей - площадь Ленина, где планируется открытие роллердрома. Еще одна центральная площадь, Александровская, была полностью реконструирована, там появился каскадный фонтан, подземная парковка и сцена с кинотеатром под открытым небом. В городе открылись несколько новых памятников, отреставрирован кинотеатр "Салют", открыт мультимедийный музейный комплекс "Россия - моя история" и т. д.

"Город существенно изменился в лучшую сторону, чем был 2-3 года назад, когда я здесь был. Видно по лицам людей, что они тоже меняются. Дух возрождения, дух патриотизма - это все есть в глазах людей, в их словах", - рассказал журналистам один из почетных гостей праздника, глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.

До 1990 года Республика Карачаево-Черкесия (КЧР) входила в состав Ставропольского края, поэтому местом рождения еще одного почетного гостя праздника, главы КЧР Рашида Темрезова, считается именно Ставрополье. "Я родился 41 год назад в Ставропольском крае, он как был для меня родным, так и остается, наши регионы связывают не только административные границы и экономическое сотрудничество, но самое главное - связи жителей, народов", - отметил Темрезов.

Город Ставрополь был основан в 1777 году, когда по указу императрицы Екатерине II началось строительстве Азово- Моздокской линии. День города Ставрополя и День Ставропольского края отмечается в сентябре, по решению краевых властей, впервые праздник стал объединенным в 2015 году. Ранее День края проводился в мае, а День города Ставрополя - в сентябре.