Симонян: Каррере стоит задуматься о причинах слабой игры "Спартака" в концовках матчейСпорт 23 сентября, 22:24
Трамп считает, что спортсменов нужно увольнять за протесты во время гимнаСпорт 23 сентября, 22:09
Единство света и звука: в Москве открылся фестиваль "Круг света"Общество 23 сентября, 22:07
Ребров: футболисты "Спартака" почему-то перестают играть после 60 минут матчаСпорт 23 сентября, 21:51
Каррера: футболисты "Спартака" сыграли против "Анжи" по-детскиСпорт 23 сентября, 21:47
Глава МИД КНДР заявил, что Трамп превратил Белый дом в "шумный базар"Международная панорама 23 сентября, 21:42
Президент "Анжи" считает, что "Спартак" привык к судейству в свою пользуСпорт 23 сентября, 21:27
Скрипченко: "Анжи" выглядел лучше "Спартака" в матче чемпионата РоссииСпорт 23 сентября, 21:16
"Спартак" сыграл вничью с "Анжи" в матче чемпионата России по футболуСпорт 23 сентября, 20:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. VII Московский международный фестиваль "Круг света" открылся в субботу в Москве светомузыкальным спектаклем на фасаде Останкинской телебашни, которая в этом году отмечает полувековой юбилей. Как передает корреспондент ТАСС, высотка поочередно превратилась в Эйфелеву башню, дубайский небоскреб Бурдж-Халифа, нью-йоркский Эмпайр-стейт-билдинг, а также в телебашни Торонто, Шанхая, Токио и Сиднея.
"Самые известные высотки мира объединились, чтобы помочь вам заново открыть красоту этой планеты", - объявил по громкой связи один из организаторов шоу.
На время представления территория вокруг Останкинской башни превратилась в единое пространство музыки и света. Под известные хиты Майкла Джексона, Стинга, Ларисы Долиной, Адель, группы ABBA и величайшие шедевры классической музыки столичная телебашня буквально утонула в люменах света и киловаттах звука.
Историю каждой высотки сопровождал короткий рассказ о стране, где она построена. Так, знакомство с Эйфелевой башней предваряло описание лавандовых полей - визитной карточки Франции, а краткий экскурс в Арабские Эмираты, где расположен небоскреб Бурдж-Халифа, проходил на фоне рассказа о бесконечных пустынях.
У подножия высотки - танцующие фонтаны и выступления фигуристов в окружении огненных залпов. Артисты в народных костюмах продемонстрировали самые сложные элементы парного и одиночного катания, заставляя зрителей наблюдать с замиранием сердца.
Кульминацией представления стал рассказ о России, Москве и самой Останкинской башне. В это время высотка предстала во всей красе: пиротехнику запускали прямо с этажей башни, вплоть до самой высокой точки. Алые, синие, зеленые и золотистые залпы салютов и языки фейерверков были похожи на дождь из звезд. Они то причудливо подсвечивали, то в одночасье скрывали за собой телебашню.
На фасадах Большого и Малого театров до 27 сентября будут показывать световое представление по мотивам нескольких произведений, сыгранных на их сценах. Зрители увидят фрагменты пьес классиков русской литературы - Александра Островского, Николая Гоголя, Антона Чехова и других. Свои работы также представят финалисты международного конкурса "Арт Вижн" в номинациях классического и современного видеомэппинга.
В "Царицыне" во все фестивальные дни можно будет полюбоваться на шоу танцующих фонтанов. Водяные струи подсветят с помощью специальных установок. Музыкальным фоном представления станут произведения из репертуаров Михаила Глинки, Петра Чайковского, Сергея Прокофьева и других русских композиторов. В Строгинской пойме в вечер закрытия фестиваля, 27 сентября, впервые в Москве покажут 30-минутное пиротехническое шоу с барж, установленных на воде.
В рамках фестиваля будут также работать две площадки под крышей. 24 сентября в театрально-концертном зале "Мир" на Цветном бульваре состоится конкурс "Арт Вижн Виджеинг", команды из разных стран посоревнуются в мастерстве создания световых образов под музыку. А в центре Digital October 23 и 24 сентября пройдут обучающие лекции световых дизайнеров и создателей лазерных инсталляций.
Международный фестиваль "Круг света" проходит в Москве с 2011 года. В прошлом году для горожан разыграли световой спектакль на фасаде здания МГУ имени Ломоносова. Проекция площадью свыше 50 тысяч квадратных метров вошла в Книгу рекордов Гиннесса как "Самая большая видеопроекция" (50 458 квадратных метров) и "Самая большая мощность светового потока при проецировании изображения" (4 264 346 люменов).