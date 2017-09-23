Единство света и звука: в Москве открылся фестиваль "Круг света"

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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. VII Московский международный фестиваль "Круг света" открылся в субботу в Москве светомузыкальным спектаклем на фасаде Останкинской телебашни, которая в этом году отмечает полувековой юбилей. Как передает корреспондент ТАСС, высотка поочередно превратилась в Эйфелеву башню, дубайский небоскреб Бурдж-Халифа, нью-йоркский Эмпайр-стейт-билдинг, а также в телебашни Торонто, Шанхая, Токио и Сиднея.

"Самые известные высотки мира объединились, чтобы помочь вам заново открыть красоту этой планеты", - объявил по громкой связи один из организаторов шоу.

На время представления территория вокруг Останкинской башни превратилась в единое пространство музыки и света. Под известные хиты Майкла Джексона, Стинга, Ларисы Долиной, Адель, группы ABBA и величайшие шедевры классической музыки столичная телебашня буквально утонула в люменах света и киловаттах звука.

Историю каждой высотки сопровождал короткий рассказ о стране, где она построена. Так, знакомство с Эйфелевой башней предваряло описание лавандовых полей - визитной карточки Франции, а краткий экскурс в Арабские Эмираты, где расположен небоскреб Бурдж-Халифа, проходил на фоне рассказа о бесконечных пустынях.

У подножия высотки - танцующие фонтаны и выступления фигуристов в окружении огненных залпов. Артисты в народных костюмах продемонстрировали самые сложные элементы парного и одиночного катания, заставляя зрителей наблюдать с замиранием сердца.

Кульминацией представления стал рассказ о России, Москве и самой Останкинской башне. В это время высотка предстала во всей красе: пиротехнику запускали прямо с этажей башни, вплоть до самой высокой точки. Алые, синие, зеленые и золотистые залпы салютов и языки фейерверков были похожи на дождь из звезд. Они то причудливо подсвечивали, то в одночасье скрывали за собой телебашню.

Где еще проходит шоу

На фасадах Большого и Малого театров до 27 сентября будут показывать световое представление по мотивам нескольких произведений, сыгранных на их сценах. Зрители увидят фрагменты пьес классиков русской литературы - Александра Островского, Николая Гоголя, Антона Чехова и других. Свои работы также представят финалисты международного конкурса "Арт Вижн" в номинациях классического и современного видеомэппинга.

В "Царицыне" во все фестивальные дни можно будет полюбоваться на шоу танцующих фонтанов. Водяные струи подсветят с помощью специальных установок. Музыкальным фоном представления станут произведения из репертуаров Михаила Глинки, Петра Чайковского, Сергея Прокофьева и других русских композиторов. В Строгинской пойме в вечер закрытия фестиваля, 27 сентября, впервые в Москве покажут 30-минутное пиротехническое шоу с барж, установленных на воде.

В рамках фестиваля будут также работать две площадки под крышей. 24 сентября в театрально-концертном зале "Мир" на Цветном бульваре состоится конкурс "Арт Вижн Виджеинг", команды из разных стран посоревнуются в мастерстве создания световых образов под музыку. А в центре Digital October 23 и 24 сентября пройдут обучающие лекции световых дизайнеров и создателей лазерных инсталляций.

Международный фестиваль "Круг света" проходит в Москве с 2011 года. В прошлом году для горожан разыграли световой спектакль на фасаде здания МГУ имени Ломоносова. Проекция площадью свыше 50 тысяч квадратных метров вошла в Книгу рекордов Гиннесса как "Самая большая видеопроекция" (50 458 квадратных метров) и "Самая большая мощность светового потока при проецировании изображения" (4 264 346 люменов).