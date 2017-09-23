Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Единство света и звука: в Москве открылся фестиваль "Круг света"

Общество
23 сентября, 22:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, сентября. /ТАСС

Фестиваль открылся светомузыкальным спектаклем на фасаде Останкинской телебашни, которая поочередно превращалась в Эйфелеву башню, дубайский небоскреб Бурдж-Халифа, нью-йоркский Эмпайр-стейт-билдинг

Поделиться
Материал из 1 страницы
Реклама
Пропустить рекламу
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_4587606.stepNow *12 +1}} - 10 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_4587606.sliderLength-1}}
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
Выбор редакции
В Свияжске прошел военно-исторический фестиваль "Становление государства Российского" 23 сентября, 19:29
"Динамо" и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу 23 сентября, 18:24
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге 22 сентября, 12:40
Российские и кубинские школьники в Международный день мира выпустили в небо стаю голубей 21 сентября, 22:20
Пожар в здании десятиэтажной гостиницы в центре Ростова-на-Дону
Ровно через месяц: крупный пожар в Ростове-на-Дону унес жизни двух человек 21 сентября, 19:38
Коллаж "Революционная песня" (2016 г.) американского художника Э. Хандли
"Заоблачные леса": в Москве открылась международная биеннале современного искусства 21 сентября, 12:41
1
...
{{item.num+1}}
...
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4587606'].sliderLength - 1}}
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4587606'].sliderLength - 1}}
+
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. VII Московский международный фестиваль "Круг света" открылся в субботу в Москве светомузыкальным спектаклем на фасаде Останкинской телебашни, которая в этом году отмечает полувековой юбилей. Как передает корреспондент ТАСС, высотка поочередно превратилась в Эйфелеву башню, дубайский небоскреб Бурдж-Халифа, нью-йоркский Эмпайр-стейт-билдинг, а также в телебашни Торонто, Шанхая, Токио и Сиднея.

Смотрите также

Движение на улицах Москвы ограничат с 23 по 27 сентября из-за фестиваля "Круг света"

Движение ограничат по ряду улиц Москвы из-за проведения фестиваля "Круг света"

Движение на улицах Москвы ограничат с 23 по 27 сентября из-за фестиваля "Круг света"

Ежегодный фестиваль "Круг света" в седьмой раз пройдет в Москве

"Самые известные высотки мира объединились, чтобы помочь вам заново открыть красоту этой планеты", - объявил по громкой связи один из организаторов шоу.

На время представления территория вокруг Останкинской башни превратилась в единое пространство музыки и света. Под известные хиты Майкла Джексона, Стинга, Ларисы Долиной, Адель, группы ABBA и величайшие шедевры классической музыки столичная телебашня буквально утонула в люменах света и киловаттах звука.

Историю каждой высотки сопровождал короткий рассказ о стране, где она построена. Так, знакомство с Эйфелевой башней предваряло описание лавандовых полей - визитной карточки Франции, а краткий экскурс в Арабские Эмираты, где расположен небоскреб Бурдж-Халифа, проходил на фоне рассказа о бесконечных пустынях.

У подножия высотки - танцующие фонтаны и выступления фигуристов в окружении огненных залпов. Артисты в народных костюмах продемонстрировали самые сложные элементы парного и одиночного катания, заставляя зрителей наблюдать с замиранием сердца.

Кульминацией представления стал рассказ о России, Москве и самой Останкинской башне. В это время высотка предстала во всей красе: пиротехнику запускали прямо с этажей башни, вплоть до самой высокой точки. Алые, синие, зеленые и золотистые залпы салютов и языки фейерверков были похожи на дождь из звезд. Они то причудливо подсвечивали, то в одночасье скрывали за собой телебашню.

Где еще проходит шоу

На фасадах Большого и Малого театров до 27 сентября будут показывать световое представление по мотивам нескольких произведений, сыгранных на их сценах. Зрители увидят фрагменты пьес классиков русской литературы - Александра Островского, Николая Гоголя, Антона Чехова и других. Свои работы также представят финалисты международного конкурса "Арт Вижн" в номинациях классического и современного видеомэппинга.

В "Царицыне" во все фестивальные дни можно будет полюбоваться на шоу танцующих фонтанов. Водяные струи подсветят с помощью специальных установок. Музыкальным фоном представления станут произведения из репертуаров Михаила Глинки, Петра Чайковского, Сергея Прокофьева и других русских композиторов. В Строгинской пойме в вечер закрытия фестиваля, 27 сентября, впервые в Москве покажут 30-минутное пиротехническое шоу с барж, установленных на воде.

В рамках фестиваля будут также работать две площадки под крышей. 24 сентября в театрально-концертном зале "Мир" на Цветном бульваре состоится конкурс "Арт Вижн Виджеинг", команды из разных стран посоревнуются в мастерстве создания световых образов под музыку. А в центре Digital October 23 и 24 сентября пройдут обучающие лекции световых дизайнеров и создателей лазерных инсталляций.

Международный фестиваль "Круг света" проходит в Москве с 2011 года. В прошлом году для горожан разыграли световой спектакль на фасаде здания МГУ имени Ломоносова. Проекция площадью свыше 50 тысяч квадратных метров вошла в Книгу рекордов Гиннесса как "Самая большая видеопроекция" (50 458 квадратных метров) и "Самая большая мощность светового потока при проецировании изображения" (4 264 346 люменов).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
10
Единство света и звука: в Москве открылся фестиваль "Круг света"
4
В Свияжске прошел военно-исторический фестиваль "Становление государства Российского"
3
Российские и кубинские школьники в Международный день мира выпустили в небо стаю голубей
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Бомбардировщики США пролетели рядом с демилитаризованной зоной у границ КНДР
2
Глава МИД Сирии заявил, что коалиция во главе с США ведет оккупацию страны
3
Подозреваемый в убийстве девочки под Волгоградом, которую искали неделю, арестован
4
Путин обсудил с Орешкиным и Мантуровым, как вывести экономику на темпы выше среднемировых
5
Водителей в РФ обяжут носить светоотражающие жилеты при остановке за городом в темноте
6
Лидер "Христианского государства" Калинин арестован до ноября
7
Турецкое информагентство рассказало о возможностях системы С-400 на примере самолетов США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама