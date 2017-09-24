В России отметят День машиностроителя

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Отрасль машиностроения традиционно в последнее воскресение сентября отмечает свой профессиональный праздник - День машиностроителя. В этом году празднование выпало на 24 сентября.

Машиностроение объединяет множество отраслей, каждая из которых присутствует в российской экономике. Это и тяжелое машиностроение, и автопром, и производство станков и оборудования, а также ядерное машиностроение, пищевое, производство бытовой техники. Все эти отрасли с правительственной стороны в РФ курируются министерством промышленности и торговли.

Рост автопрома

В 2017 году после нескольких лет падения на фоне кризиса и падения платежеспособности населения начала расти ключевая отрасль машиностроения - автопром. Как рассказали ТАСС в Минпромторге, по итогам восьми месяцев текущего года рост рынка к аналогичному периоду прошлого года составил 10,6%, при этом было продано более 1,031 млн машин.

В РФ локализовано производство большинства иностранных автомобильных брендов, развиваются национальные автомобильные концерны, такие как "АвтоВАЗ", группа "ГАЗ" и холдинг Sollers, производитель автомобилей УАЗ. Так, положительная динамика рынка сказалась и на росте объема производства, который по итогу восьми месяцев 2017 года составил 19,7%. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года было произведено более 949 тыс. автомобилей.

Для поддержки спроса на автомобили в середине 2017 года заработали дополнительные программы в рамках льготного кредитования и лизинга "Первый автомобиль", "Семейный автомобиль", "Российский фермер", "Российский тягач" и "Свое дело". Благодаря мерам поддержки сегодня продается практически каждый второй в РФ автомобиль, отмечают в министерстве.

Сельхозтехника и пищевое машиностроение

В отношении сельскохозяйственного машиностроения в министерстве отмечают, что за последние три года выпуск отечественной продукции увеличился в 2,5 раза, что позволило развивать экспорт сельхозтехники.

Направление, которое намерено в дальнейшем развивать министерство, - это пищевое машиностроение. Как ранее сказал ТАСС министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министерство рассчитывает, что производство машин и оборудования для пищевой промышленности к 2025 году вырастет в четыре раза. В три раза должны вырасти объемы экспортных поставок российской техники, повысив при этом долю отечественной продукции на внутреннем рынке до 50%.

Одна из проблем отечественного машиностроения - это дефицит предприятий, специализирующихся на современном станкостроении. С этой целью Минпромторг ведет переговоры с иностранными игроками по созданию совместных предприятий в РФ. Такие переговоры велись с японскими компаниями в рамках промышленного форума-выставки "Иннопром" в июне 2017 года в Екатеринбурге.