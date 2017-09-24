Пятничные авиарейсы "ВИМ-Авиа" в Благовещенск и Магадан прибыли в аэропорты назначения

Пятничные авиарейсы "ВИМ-Авиа" в Благовещенск и Магадан прибыли в аэропорты назначенияОбщество 24 сентября, 2:57
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МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Авиарейсы компании "ВИМ- Авиа" из Москвы, которые должны были вылететь в пятницу в аэропорты Благовещенска и Магадана, прибыли в пункты назначения в ночь на воскресенье и готовятся к вылету обратно, в аэропорт Домодедово. Об этом сообщили ТАСС в аэропортах региона.
По данным аэропорта Благовещенска, вылет рейса 181/182, который прибыл ранним утром в воскресенье, планируется на ближайшее время, в Магадане рейс 197/198 прилетел в аэропорт в 7:46 (1:46 мск) и планируется к вылету на 11:45 воскресенья. Оба борта "ВИМ-Авиа" ожидали вылета из Домодедово с пятницы.
Как сообщила в воскресенье пресс-служба правительства Амурского области, глава региона Александр Козлов в понедельник будет встречаться в Москве с руководством Росавиации, ранее о необходимости такой встречи заявил губернатор Магаданской области Владимир Печеный. В обоих регионах, по оценке властей, задержки рейсов "ВИМ-Авиа" приобрели неприемлемый характер.
"Позиция региона, что нам жизненно необходимо стабильное авиасообщение, и что нас не устраивают постоянные задержки, неизменна", - привели в пресс-службе правительства Амурской области слова губернатора.
Ранее сообщалось со ссылкой на Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, что авиакомпания "ВИМ-Авиа" продавала билеты, зная о невозможности перелета в указанные в билетах сроки. По данным следствия, в аэропорту Домодедово в Москве были отложены 15 внутрироссийских и международных рейсов "ВИМ Авиа" отправлением 22 и 23 сентября, 2997 пассажирам причинен имущественный вред.
В Росавиации отметили, что длительные задержки рейсов компании "ВИМ-Авиа" из московского аэропорта Домодедово связаны с задолженностью компании за топливо перед топливно-заправочными организациями. В самой компании сообщили, что временные трудности с расписанием авиакомпании вызваны традиционным сезонным спадом, что привело к спорам хозяйствующих субъектов и задержкам ряда рейсов.