Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пятничные авиарейсы "ВИМ-Авиа" в Благовещенск и Магадан прибыли в аэропорты назначения

Общество
24 сентября, 2:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, сентября. /ТАСС

Ранее сообщалось, что авиакомпания продавала билеты, зная о невозможности перелета в указанные сроки

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Авиарейсы компании "ВИМ- Авиа" из Москвы, которые должны были вылететь в пятницу в аэропорты Благовещенска и Магадана, прибыли в пункты назначения в ночь на воскресенье и готовятся к вылету обратно, в аэропорт Домодедово. Об этом сообщили ТАСС в аэропортах региона.

Смотрите также

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" начала выплату задолженности Домодедову

В Домодедове начались вылеты задержанных рейсов "ВИМ-Авиа"

Прокуратура проверит ситуацию с задержками авиарейсов "ВИМ-Авиа" в Домодедове

По данным аэропорта Благовещенска, вылет рейса 181/182, который прибыл ранним утром в воскресенье, планируется на ближайшее время, в Магадане рейс 197/198 прилетел в аэропорт в 7:46 (1:46 мск) и планируется к вылету на 11:45 воскресенья. Оба борта "ВИМ-Авиа" ожидали вылета из Домодедово с пятницы.

Как сообщила в воскресенье пресс-служба правительства Амурского области, глава региона Александр Козлов в понедельник будет встречаться в Москве с руководством Росавиации, ранее о необходимости такой встречи заявил губернатор Магаданской области Владимир Печеный. В обоих регионах, по оценке властей, задержки рейсов "ВИМ-Авиа" приобрели неприемлемый характер.

"Позиция региона, что нам жизненно необходимо стабильное авиасообщение, и что нас не устраивают постоянные задержки, неизменна", - привели в пресс-службе правительства Амурской области слова губернатора.

Ранее сообщалось со ссылкой на Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, что авиакомпания "ВИМ-Авиа" продавала билеты, зная о невозможности перелета в указанные в билетах сроки. По данным следствия, в аэропорту Домодедово в Москве были отложены 15 внутрироссийских и международных рейсов "ВИМ Авиа" отправлением 22 и 23 сентября, 2997 пассажирам причинен имущественный вред.

В Росавиации отметили, что длительные задержки рейсов компании "ВИМ-Авиа" из московского аэропорта Домодедово связаны с задолженностью компании за топливо перед топливно-заправочными организациями. В самой компании сообщили, что временные трудности с расписанием авиакомпании вызваны традиционным сезонным спадом, что привело к спорам хозяйствующих субъектов и задержкам ряда рейсов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
10
Единство света и звука: в Москве открылся фестиваль "Круг света"
4
В Свияжске прошел военно-исторический фестиваль "Становление государства Российского"
3
Российские и кубинские школьники в Международный день мира выпустили в небо стаю голубей
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МИД КНДР назвал Трампа неуравновешенным и пригрозил США "неизбежным" ракетным ударом
2
Бомбардировщики США пролетели рядом с демилитаризованной зоной у границ КНДР
3
Глава МИД Сирии заявил, что коалиция во главе с США ведет оккупацию страны
4
Водителей в РФ обяжут носить светоотражающие жилеты при остановке за городом в темноте
5
"Невеселая песня": "Спартак" в очередной раз потерял очки в РФПЛ, сыграв вничью с "Анжи"
6
В Германии пройдут выборы в Бундестаг
7
Путин обсудил с Орешкиным и Мантуровым, как вывести экономику на темпы выше среднемировых
Темы дня
Новости партнеров
Реклама